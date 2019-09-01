انطلاق دورة مدربي كرة القدم للمستوى الثاني

عمان – الغد – انطلقت اليوم الأحد، فعاليات دورة المدربين الآسيوية للمستوى الثاني B، التي يقيمها اتحاد كرة القدم بمشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية السابقين والأندية، بالإضافة لمدربي مراكز الواعدين والواعدات.

وتمتد الدورة التي تقام على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، حتى الثلاثاء 24 من الشهر ذاته، ويشرف عليها المحاضرين وليد فطافطة وديان صالح، والمساعد عصام التلي.

وتضم الدورة 24 مشاركاً ومشاركة: محمد جتكر، عبدالاله الحناحنة، شريف عدنان، هيثم سمرين، باسم فتحي، مهند المحارمة، تامر صوبر، ، حسن عبدالفتاح، حازم جودت، مصعب الشرفات، رافع الورود، علي الخطيب، سارة الشهابي، ردينا الاغا، محمد عيسى، أحمد طلبة، بهاء جمال، مريم منصور، وسام النوايسة، عبدالله أبو بكر، عالية الحاج صالح، هناء طه، دانيال الرعود، أكرم عبدالقادر.