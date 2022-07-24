انطلاق دورة مقيمي الحكام الدولية لكرة القدم

عمان- الغد – انطلقت الأحد ، في مقر اتحاد كرة القدم، أعمال دورة مقيمي الحكام الدولية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي “فيفا”.

ويشرف على الدورة التي يشارك بها 30 مقيما، المحاضر الآسيوي ديفيد فيرنانديز، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وتشتمل الدورة على محاضرات نظرية وتدريبات عملية، عن كتابة التقارير، وتحديد الدرجات والعلامات، والنقاط التطويرية للحكام.

وتأتي الورشة في إطار مساعي اتحاد كرة القدم، لتعزيز مستوى وأداء المقيمين الأردنيين في الإشراف على البطولات المحلية والخارجية، وزيادة الخبرات لديهم، بالإضافة إلى مواصلة إعدادهم بأحدث المعلومات الجديدة.

في المقابل، اجتاز الحكم الدولي الأردني صدام عمارة، الاختبار التقييمي الأول في طريق وصوله إلى حكام النخبة الآسيوية، حيث يحتاج إلى اجتاز الاختبارين المتبقيين قبل اعتماده في القائمة القارية.