انطلاق دوري الجولف للناشئين على ملاعب واحة ايلة “الجمعة”

عمان – الغد – تنطلق صباح الجمعة بطولة الجولف للناشئين وذلك على ملاعب شركة واحة ايلة للتطوير في مدينة العقبة بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الجولف الأردنية وعدد من الجنسيات الأجنبية في الأردن.

وتعتبر هذه النسخة، استمرار لسلسلة من البطولات التي أقامها الاتحاد الأردني للجولف العام الماضي، والذي اعتمد إقامة تسعة بطولات لموسم 2020 يتخللها عدة معسكرات للاعبي الأداء العالي، حيث لاقت هذه البطولات نجاحا منقطع النظير وافرزت وجوها واعدة تبشر بمستقبل واعد في رياضة الجولف.

وقدمت شركة واحة ايلة جميع التسهيلات اللازمة لاقامة فعاليات البطولة من ملاعب ونقل وخدمات لوجستية، والتي تأتي استكمالا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد والشركة.

وأشار العراقي عامر الحسن المدير الفني للمنتخب، ان إقامة بطولات متعددة للاعبين الصغار ووضعهم في أجواء المنافسة الحقيقية من شأنه دفع عجلة اللعبة للامام وافراز نجوم في مختلف الفئات العمرية، مؤكدا ان باب الانضمام للمنتخب الوطني بجميع فئاته العمرية مفتوحا امام الجميع، وأن بطاقة الانضمام هي المجموع التراكمي للنتائج في البطولات ومدى الالتزام بالتدريبات.

ووضعت لجنة تطوير قطاع الناشئين المنبثقة عن الاتحاد الخطوط العريضة لأقامة بطولات مشابهة في ملعب البشارات في عمان، بمعدل بطولة كل ثلاثة أسابيع وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

يشار الى ان اسرة الاتحاد نجحت في بدء التدريب لرياضة الجولف في المدارس، معلنة إقامة اول دوري جولف للمدارس في الوطن العربي والذي يشكل فارقا حقيقيا في انتشار الجولف على نطاق أوسع، وذلك بالتعاون مع شركة هيمتسو، التي تقوم بدور مهم في إنجاح المشروع، وقد بدأ عددا كبيرا من الطلبة الانتظام في البرنامج.