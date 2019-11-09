انطلاق دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة 2019 – 2020

عمان -أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشارا في المملكة – عن رعايته للدوري الممتاز لكرة السلة للموسم 2019- 2020 الذي انطلق بداية تشرين الثاني الجاري وتستمر فعالياته حتى نهاية كانون الثاني من العام المقبل تحت اسم “دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة”، والذي يضم مجموعة من الأندية المحترفة للتنافس على لقب البطولة التي ستقام في مدينة الحسين للشباب/ صالة الأمير حمزة، وصالة الحسن في إربد.

وتأتي رعاية بنك الإسكان لهذا الحدث الرياضي المميز، انطلاقا من دوره كمؤسسة وطنية داعمة للقطاعين الشبابي والرياضي، وتعزيزاً لإيمانه بالشباب الأردني الذي يشكل الركيزة الأساسية في نسيجنا الوطني، إذ يؤمن البنك بضرورة تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم وإدماجهم في مختلف الأنشطة والفعاليات المجتمعية والرياضية إيماناً من البنك بقدرة هذه الفئة على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.

وانطلاقاً من إدراك بنك الاسكان لدوره وواجبه الوطني تجاه المجتمع بمختلف فئاته، جاء دعم البنك للدوري الممتاز لكرة السلة الذي يُعدّ جزءً من مسؤوليتنا المجتمعية، وبما يؤكد حرص البنك على التعاون مع الاتحاد الأردني لكرة السلة وإعطاء المنتخبات والأندية الوطنية الدافع لمواصلة تطورها.

وأكد الاتحاد الأردني لكرة السلة على أهمية هذه الرعاية التي يأمل أن تستمر عاماً بعد عام ، مقدّرآ لبنك الإسكان ثقته بالإجراءات التي قامت بها اللجنة المؤقتة للإتحاد منذ تشكيلها والتي أعادت الروح لكرة السلة محليا وألق الانتصارات آسيويآ ودوليآ ، آملين أن تتطور هذه الرعاية إلى شراكة استراتيجية على مدى سنوات بما يرتقي بمستوى رياضة كرة السلة في المملكة .