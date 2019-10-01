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انطلاق دوري مراكز الأمير علي للواعدين والواعدات والنخبة السبت

منذ يومين
شعار الاتحاد الأردني لكرة القدم

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عمان – الغد – تنطلق السبت المقبل ، فعاليات دوري مراكز الامير علي للواعدين والواعدات والنخبة لمختلف اقاليم المملكة، والذي يمتد لغاية 30 كانون الأول (ديسمبر).

وتوزع المجموعات المشاركة بالدوري حسب المنطقة الجغرافية والملاعب، حيث يشارك في دوري الواعدين مواليد 2008/2009، ودوري النخبة مواليد 2006/2007 ودوري الواعدات 2005/2009.

ويعتبر الدوري فرصة لاستكشاف اللاعبين الموهوبين، بإشراف المدير الفني للمراكز اليكس جيتزي، كما سيسهم في تطوير المدربين بالجانب التحليلي في ظل مباريات تنافسية، كما سيعمل على زيادة الترابط بين المراكز المشاركة.

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