انطلاق سباق “الأردنية” نحو مجتمع آمن

عمان – (أخبار الجامعة الأردنية) آية العبادي – أنطلقت صباح الأربعاء من بوابة الجامعة الأردنية سباق (نحو مجتمع آمن) والذي نظمه مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة الأردنية، وحضره مندوباً عن رئيس الجامعة نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور أحمد مجدوبة ومديرة المركز الدكتورة نهاد البطيخي وعميد شؤون الطلبة الدكتور محمد صايل الزيود.

وشارك في السباق نحو 500 طالب وطالبة وأعضاء من الهيئة التدريسية، حيث تم قطع مسافة 2.8 كم داخل أسوار الجامعة، ابتداءاً من بوابة الجامعة الأردنية مروراً بدوار الساعة، وانتهاءاً بملعب الجامعة الأردنية.

وجاء السباق على مستوى عالٍ من التنظيم والإدارة والأخذ بعين الاعتبار كافة الترتيبات الإدارية والفنية والتحكيمية على طول مسافة السباق وبدعم من جهات مختلفة منها؛ البنك العربي ونسكافيه وببسي.

ونوهت البطيخي إلى أن هذا السباق سيكون انطلاقة للأنشطة التطوعية للمركز الذي يسعى لتطوير قدراته من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات والبطولات على مختلف الصعد والتي يستهدف بالدرجة الأولى فئة الطلبه ذلك للاستثمار طاقاتهم وقدراتهم واستغلالها بما يعود بالفائدة على الجامعه والوطن.

وقام الدكتور أحمد مجدوبة نائب راعي الحفل بتكريم أعضاء اللجنة العليا للسباق والإعلاميين الذين قاموا بتغطية السباق إعلامياً من تلفزيون ووكالات الكترونية وصحف، حيث قدم لهم الدروع المستحقة بالإضافة إلى تكريم موظفي مركز تنمية وخدمة المجتمع.

وقدمت الدكتورة البطيخي الشكر والتقدير والإمتنان لأعضاء اللجنة العليا للسباق والشركات الداعمة.

وفي ختام السباق الذي تضمن مقطوعات موسيقية وطنية، تم توزيع الجوائز المالية للفائزين بالمراكز العشرة الأولى، وكأس المركز للمركز الأول من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ذكوراً وإناثاً والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والجوائز العينية والميداليات من الفائزين والمشاركين في السباق.