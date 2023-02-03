انطلاق سباق البحث عن لقب بطولة المملكة للشطرنج

مصطفى بالو



عمان – انطلق سباق البحث عن لقب بطل المملكة لرجال الشطرنج للموسم الحالي، من خلال الجولة الأولى للمرحلة التمهيدية التي استمرت حتى ساعة متأخرة أول من أمس، في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر الاتحاد، وشهد مشاركة 73 لاعبا في البطولة التي تسمح بمشاركة الإناث، وشارك بها اللاعبون واللاعبات تحت التصنيف الدولي 2100، ويتأهل منها 12 لاعبا لخوض منافسات المرحلة النهائية المؤدية إلى اللقب.

ورد رئيس اتحاد الشطرنج م. نواف إرشيدات في حديثه لـ”الغد”: “تأتي هذه البطولة ضمن الخطة السنوية للاتحاد، واستكمالا لخطة 2022 والتي تم تأخيرها إلى هذه الفترة، بسب تداخلها مع استحقاقات المنتخبات والأندية والمشاركات الفردية، إلى جانب توزيعنا للبطولات بهدف ضمان الاستمرارية التنافسية للاعبين، بما يزيد من جهوزية لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للمشاركات الخارجية”.

وتابع: “المرحلة التمهيدية تضمن اللاعبين واللاعبات ممن يملكون رقم دوليا “FIDE ID”، ومن هم دون التصنيف 2100 نقطة من الجنسين، بحسب اللائحة التصنيفية الصادرة عن الاتحاد الدولي مطبع شباط (فبراير) الحالي، وهذه نقطة تضمن التنافس العادل بين اللاعبين واللاعبات بذات المستوى تقريبا، وتزيد من حدة المنافسة في السباق نحو الوصول إلى المرحلة النهائية، والتي ينضمون فيها لمقارعة أصحاب التصنيفات الدولية المرتفعة ولاعبي المنتخب الوطني، وهنا نضمن مرحلة متقدمة من السباق الذهني، بين مستويين من اللاعبين، تغلبها تطور الأفكار والاحتكاك، ما يصب في مصلحة جميع اللاعبين من حيث الجاهزية الذهنية والتكتيكية على الرقعة الشطرنجية”.

ويدافع لاعب المنتخب الوطني والملكي للشطرنج أحمد الخطيب، عن لقبه الذي أحرزه الموسم الماضي، بعد صدارته المطلقة لمنافساتها التي أقيمت في تموز (يوليو) الماضي، حيث ظفر بالمركز الأول، وحل مروان العابودي ثانيا، وبشرى الشعيبي ثالثة، وسمير منصور رابعا وأنس خويرة خامسا.

وقال الخطيب: “أدافع بقوة عن لقب المملكة، ورغم أن الحديث عن المرحلة النهائية ما يزال طويلا، بانتظار انتهاء منافسات المرحلة التمهيدية التي تستمر حتى 11 شباط (فبراير) الحالي، وانتظار تحديد الموعد النهائية لمنافسات المرحلة النهائية من قبل اتحاد اللعبة، إلا أنني تواق لمقارعة المنافسين في هذه البطولة، والتي أطمح من خلالها للاحتفاظ باللقب ومواصلة مسيرة انجازات المحلية، وتتويجها بانجازات عربية وقارية وودولية للشطرنج الأردنية في استحقاقات الموسم 2023”.

وتابع: “يحتاج لاعب الشطرنج إلى خوض المنافسات المتتالية، فقد أنهينا للتو بطولة أندية الدرجة الأولى والتي شاركت فيها فريق الملكي بالاحتفاظ بلقب الدوري، ونواصل التدريبات وخوض اللقاءات الاستعدادية فيما بيننا سواء على صعيد النادي أو المنتخب الوطني، وهذا الاحتكاك يوفر زيادة التركيز الذهني، والاستفادة من علاج الأخطاء، وتأكيد الإيجابيات، ما يبقي اللاعب في جاهزية تامة لخوض المنافسات المقبلة”.