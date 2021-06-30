انطلاق سباق “نركض من أجل فلسطين” افتراضيا في 16 تموز

عمان – التزاما من الجمعية الأردنية للماراثونات على التضامن مع أشقائنا في فلسطين الحبيبة، ووقوفا إلى جانبهم بجميع الوسائل والطرق المتاحة، وكوننا شعب واحد، قررت الجمعية الأردنية للماراثونات إقامة سباق افتراضي دعما لفلسطين بعنوان “نركض من أجل فلسطين” يوم 2021/7/16. من خلال تطبيق أركض للأردن الافتراضي، وإمكانية المشاركة من أي مكان بالعالم. هذا وسيكون ريع هذا السباق كاملا لدعم ومساعدة أهلنا في فلسطين، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث يتضمن السباق مسافات مختلفة (1كم، 5 كم). حيث انه يمكن للمتسابق اختيار مسافة السباق والمبلغ الذي يود التبرع به للمشاركة 10 أو 20 او 50 أو 100 دينار.

وتحدثت الانسة لينا الكرد المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات، بأن إقامة سباق “نركض من أجل فلسطين الافتراضي” يأتي بعد الأحداث الدامية التي تحدث في أرض فلسطين المحتلة وتضامنا معهم معنويا وماديا عن طريق التبرع برسوم التسجيل للسباق بالكامل من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأعربت المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد، عن سعادتها بإقامة نركض من أجل فلسطين الافتراضي قائلة: “واجبنا في الجمعية الأردنية للماراثونات بإقامة نركض من أجل فلسطين الافتراضي لندعم أهلنا وأشقائنا في فلسطين وتشجيع الأفراد على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني من خلال رياضة الجري بكل حرية من أي مكان دون الحاجة للتواجد في تجمعات كبيرة.”

وأضافت الكرد: “نعمل على تطوير التطبيق وتحديثه بشكل مستمر بعد كل سباق ننظمه، حيث نسعى في الجمعية بكل جد لأن نطور من التجارب التي نوفرها لكافة المشتركين ولمحبي رياضة الجري، فالظروف التي مرَت بها المملكة والعالم أجمع جعلت من التباعد الاجتماعي الحل الأفضل والأمثل للبقاء آمنين، وجاء تطبيق اركض للأردن الافتراضي حلا لمحبي رياضة الجري وليشجع الجميع على بناء لياقتهم ونشاطهم، عطفا على أن الرياضة تساعد في رفع مناعة الجسم لمقاومة الأمراض”.

والجدير بالذكر أن الجمعية الأردنية للماراثونات ملتزمة على إقامة مثل هذه السباقات الداعمة للأشقاء العرب وكانت من أبرز السباقات التي نظمتها الجمعية بالسابق، “نركض من أجل بيروت” بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت بمرفأ بيروت.

ويتوفر تطبيق الجمعية الأردنية للماراثونات (اركض للأردن الافتراضي)، للاستخدام ولا ينحصر استخدامه في الأردن فقط، حيث يستطيع أي شخص حول العالم من تحميل التطبيق على الهاتف عن طريق الـ App Store وPlay Store لأجهزة IOS وAndroid باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى توفير خاصية في التطبيق تساعد الأشخاص على التدريب اليومي لرياضة الجري مجاناً.