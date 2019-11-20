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انطلاق سلسلة محاضرات حول” أثر المخدرات في المجتمع” بجامعة الإسراء

منذ 49 دقيقة
جامعة الاسراء الاردنية

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عمان-استمراراً للحملة التوعوية التي تنفذّها مديرية الأمن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات في الجامعات الأردنية من خطر المخدرات، افتتح الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات رئيس الجامعة ، وبحضور العميد أنور الطراونة مدير مكافحة إدارة المخدارت، والمهندس ماهر الغلاييني المدير العام ، والدكتور سامي الخرابشة عميد شؤون الطلبة، وعدد من عمداء الكليات وجمع كبير من طلبة الجامعة سلسلة المحاضرات حول ” أثر المخدرات في المجتمع، وذلك يوم 2019/11/19، في مسرح كلية الهندسة. وفي البداية رحّب عميد شؤون الطلبة الدكتور سامي الخرابشة بالحضور وأشار إلى أن المخدرات من أخطر المشكلات والقضايا التي تواجه المجتمعات سيما وأنها تستهدف الشباب عصب الأمة، مؤكداً على أهمية برامج التوعية التي تستهدف هذه الآفة ، مشيدا بجهود مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحه المخدرات للقضاء على هذه الآفة.
وفي كلمة للعميد الطراونة مدير الإدارة تناول فيها محاور عمل الإدارة، وأوضح العميد الطراونة بأن تكثيف اللقاءات مع المؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد تدريبية ومدارس له الأثر الايجابي في الحد من انتشار آفة المخدرات، والتوعية من أخطارها، وطرق الوقاية منها، متطرقّاً إلى أهم أسباب الانجراف وراء تعاطي المواد المخدرة والتي تتمثل في التفكك الأسري وسوء التربية وإهمال الأولاد وضعف الوازع الديني، ثم دار حوار تفاعلي مع الطلبة حول خطر المخدرات والإدمان على الفرد والمجتمع.

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