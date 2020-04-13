انطلاق عملية تقصي وبائي وجمع عينات عشوائية في السلط

طلال غنيمات

السلط- قال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور وائل العزب ان فرق التقصي الوبائي باشرت من صباح اليوم الاثنين عملية جمع عينات عشوائية لمرض فيروس كورونا في مختلفة مناطق لواء قصبة السلط والمناطق التابعة لها، ضمن الحملة الوطنية لجمع العينات العشوائية في جميع المحافظات والمناطق بالمملكة.

وبين العزب في تصريح ان الهدف من الجمع العينات هو الرصد والمتابعة للمناطق التي لم تسجل بها اصابات ولمعرفة الواقع فيها ضد فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بالتعاون مع فرق التقصي وهو اجراء احترازي ولا يدعو للقلق ويأتي حرصا على سلامتهم وصحتهم.

وبين العزب ان فرق التقصي قامت بجمع 300 عينة عشوائية من المواطنين في مخيم البقعة ومراكز الاصلاح والتاهيل للتاكد من خلو المخيم من الاصابات.