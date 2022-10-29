انطلاق فعاليات التمرين الأردني المصري المشترك (العقبة/7)

انطلقت اليوم السبت، في جمهورية مصر العربية الشقيقة، فعاليات التمرين الأردني المصري المشترك (العقبة/7)، وذلك استمراراً لسلسلة التمارين العسكرية المشتركة بين البلدين الشقيقين، بحضور مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية المصرية اللواء أركان حرب عمرو أحمد جميل وعدد من ضباط القوات المسلحة المصرية.

ويهدف التمرين الأردني المصري المشترك إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين، لتنفيذ تدريبات عسكرية وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتخطيط وتطوير القدرات الدفاعية في مجال العمليات المشتركة بظروف الحرب التقليدية وغير التقليدية بما يحاكي طبيعة الظروف الحالية والمستقبلية في بيئة العمليات براً وبحراً، وذلك لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، مما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية والجاهزية وزيادة التنسيق بين صنوف القوات المسلحة المشاركة.

واشتمل التمرين الذي يستمر لمدة 12 يوماً، تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة لمختلف الصنوف المشاركة، وفق تسلسل مجريات التمرين والخطط المعدة لها مسبقاً مع القوات المسلحة المصرية الشقيقة، لتلبية الأهداف التي رسمتها القيادتان في البلدين الشقيقين.

يًشار إلى أن القوة المشاركة من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وصلت أمس الجمعة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكان في استقبالها عند الوصول رئيس شعبة تدريب المنطقة الجنوبية العسكرية المصرية العميد أركان حرب إبراهيم أبو النجا وعدد من ضباط القوات المسلحة المصرية.