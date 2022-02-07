انطلاق فعاليات الدورات التدريبية الآسيوية للمستويات الثلاثة

عمان – الغد – انطلقت الأحد ، فعاليات الدورات التدريبية الآسيوية للمستويات الأول والثاني والثالث لإقليم الوسط.

وتشتمل الدورات على محاضرات نظرية وعملية وفقا للمناهج الجديدة للعام 2022، بملعب وقاعات البولو في مدينة الحسين للشباب.

ويشرف على دورة التدريب الآسيوية للمستوى الأول A، المحاضرين الآسيويين صالح دغش وديان صالح، والمساعد عدنان عوض، وتضم 24 مشاركا ومشاركة: أحمد البنا، خالد الدبايبة، عامر أبو مراد، عوض راغب، محمد جمال، هيثم سمرين، يزيد السميرات، نسرين الخزاعلة، فادي حداد، عبدالله عمر، إبراهيم السقار، إسماعيل موسى، عبد الإله الحناحنة، محمد المصري، محمد عبد القادر، سالم القرا، الآء أبو قشة، عبد الهادي المحارمة، بسام أبو رزوق، محمد سعيدان، سليمان دنون، عبير النهار، محمد خريشة، مهند خالد.

فيما يتولى المحاضرين الآسيويين أسيل البربراوي وزيد الشرع، الإشراف على دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني B، وتضم 19 مشاركا ومشاركة: سليمان عواد، حسام الدين أحمد، قصي رزق، بشار الزيادات، إبراهيم الشماسنة، حسن الحيصة، محمد الشورة، أمر عبادي، طارق خوري، باسم الهبارنة، عصام مبيضين، محمد مبيضين، حمزة خواج، أحمد العقايلة، سامر حسونة، راشد الحنتولي، علي الحويطات، علاء سميح، محمود العوضات.

ويشرف على دورة التدريب للمستوى الثالث C، المحاضر الآسيوي شادي صالح ومساعده شامل الداغستاني، وتضم 18 مشاركا ومشاركة: إسلام الشيخ حسن، عبد الفتاح أبو سنبل، إبراهيم العطاونة، عبد الهادي الحراحشة، محمد الصافي، Ivan Betoiz، Anpres Beroiz، أحمد أبو سعيدة، مالك نوفل، بلال حسن، بكر أبو رياش، يوسف العقايلة، سميح المساعيد، إسراء الشيخ، راما وليد، وليد خالد، عماد العارضة، إبراهيم أبو النجا.

وتشهد الدورات التدريبية، تطورا في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والتي تهدف لصقل والارتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته.

وحصل الاتحاد الأردني، على شهادة الاعتماد بأعلى مستوياتها من “الآسيوي”، على ضوء المناهج التدريبية الحديثة والتي يقدمها الاتحاد للمشاركين.

وتقام الدورات وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.