انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للهندسة الصناعية

عمان- الغد- انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للهندسة الصناعية والتصنيع وهندسة النظم، أمس، بتنظيم من شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة المهندسين الأردنيين بالتعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية وجمعية المهندسين الصناعيين.

وجاء المؤتمر تحت رعاية نائب رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة.

وقال الصرايرة “إن نقابة المهندسين كبرى النقابات المهنية وتتميز بالريادة دوما من خلال دعم الوطن بالطاقات البشرية التي تتميز بالكفاءة من خلال العطاء لخدمة أردننا الحبيب، وما هذا المؤتمر إلا جزء من التطوير للمهندسين وتزويدهم بكل ما هو جديد في علوم الهندسة وأبحاثها وتعزيزا لهم ورفع الكفاءة لديهم”.

وأكد أن شركة البوتاس العربية تعد من الشركات الرائدة في الأردن وتتمتع بالشراكة مع المجتمعات المحلية كافة، وتتميز علاقة الشركة مع المهندس الأردني بأنها وثيقة.

وأشار الصرايرة الى أن دور المهندس الأردني في شركة البوتاس العربية لا يقتصر على المهندسين المعينين بها فقط، بل يبتدئ من طلبة الجامعات وهم على مقاعد الدراسة وتأهيلهم عمليا ونظريا من خلال نظام تدريب المهندسين المتميزين لدى شركة البوتاس العربية، كما يناط بهم عمل تطبيقي خلال فترة التدريب ليسهموا بدور فاعل، كما أن شركة البوتاس العربية قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقية تدريب مع نقابة المهندسين لحديثي التخرج من خلال رفع عددهم الى سبعين مهندسا سنويا.

ويهدف المؤتمر الى إثراء المخزون المعرفي ورفع مستوى الوعي العام الذي يرتبط بأحدث التطورات والمستجدات في مجالات وتطبيقات الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع وهندسة النظم، إضافة الى تمتين أواصر الشراكة بين القطاع الخدمي من جهة والأكاديمي من جهة أخرى.

ويناقش المؤتمر خمسين ورقة علمية (نظرية وتطبيقية) وبمشاركة ثلاثمائة وخمسين مهندسا وباحثا ومهتما من الأردن، الإمارات، قطر، لبنان، العراق، تركيا، ألمانيا، كندا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأميركية؛ حيث تتوزع أوراق المؤتمر على مسارات عدة هي إدارة العمليات، إدارة الجودة، بحوث العمليات، سلسلة التزويد واللوجستيات، الثورة الصناعية، الرابعة والريادة، أنظمة التصنيع، الأنظمة الخدمية وإدارة الأعمال والتعليم الهندسي.

وسيتم تنظيم ورشتي عمل في موضوعي “إدارة الأفكار في إدارة الجودة” و”تخطيط وتطوير المستودعات” من أجل المساهمة في تطوير الكفاءات والقدرات في القطاع الهندسي ذي الصلة بالمؤتمر.

ولطلبة الجامعات، سيحتوي المؤتمر على مسابقة عرض أفضل مشروع تخرج ذي صلة بمواضيع المؤتمر تم إنجازه في الجامعات الأردنية، كما ينظم المؤتمر ورشة حوارية حول “دور الهندسة الصناعية في الإبداع: الحالة” يتحدث فيها مجموعة من ذوي الاختصاص والعلاقة الأردنية.

ومن المتأمل أن يتمخض المؤتمر عن توصيات ونتائج إيجابية عدة باعتباره مجمعا علميا يعزز التطور في مجالات الهندسة الصناعية والتصنيع وهندسة النظم ويأتي المؤتمر بدعم من شركة البوتاس العربية، بنك الصفوة الإسلامي، مصفاة البترول الأردنية، غرفة صناعة عمان وشركة “أمنية”.