انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للمواد العازلة وتطبيقاتها الخميس المقبل

عمان – الغد- يرعى صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين المعظم انطلاقة فعاليات المؤتمر الدولي الرابع حول المواد العازلة وتطبيقاتها”The 4th International Symposium on Dielectric Materials and Applications”، الخميس المقبل الثاني من أيار، بمشاركة عالمية واسعة.

المؤتمر الذي سيعقد لأول مرة في الأردن بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة عمان الأهلية بدعم من صندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى إتاحة المجال لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية الاطلاع على آخر الأبحاث والتطورات في مجالات علوم المواد العازلة وتطبيقاتها.

ويسعى المؤتمر الذي سيشارك فيه بحسب رئيس اللجنة التحضرية الدكتور محمود الحسين ما يزيد على (100) مشارك ونخبة من العلماء المتخصصين في مجالات الفيزياء والكيمياء وعلوم المواد من (15) دولة من آسيا وافريقيا وأوروبا، إلى توفير منصة لتبادل الآراء العلمية في آخر تطورات أبحاث علوم المواد وتطبيقاتها.

وقال الحسين إن المؤتمر يشكل فرصة لتعميق التعاون العلمي بين علماء الجامعة الأردنية وأقرانهم في هذا العلم المتطور، وإتاحة الفرصة أمام طلبة الدراسات العليا بالجامعات الأردنيه التواصل مع علماء عالميين في هذا التخصص لإكسابهم معارف جديدة وتطوير قدراتهم العلمية، و كذلك بناء شراكات استراتيجية ما بين العاملون في البحث العلمي في الكلية والباحثين ونظرائهم العالميين لخدمة البحث العلمي ورفعته.

وسيقدم المشاركون في جلسات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام (30) ورقة عمل، و(40) بوسترا في مجال علم المواد التي تشكل أهمية كبيرة في حياة الإنسان، التي تعد دليلا على الحضارات الإنسانية في العصور القديمة كالعصر الحجري والبرونزي والحديدي و أشباه الموصلات.

وتبرز أهمية المؤتمر الذي تأسس في المغرب عام 2016 أنه وفي بداية النصف الثاني من القرن العشرين ظهرت عشرات الآلاف من المواد التي تصنع يوميا، مما أثر في حياة الإنسان، وانعكست على أسلوب حياته حيث أصبح يعيش في قرية صغيرة، مما دعا إلى ضرورة التعرف على آخر المستجدات التي حققتها علوم المواد في هذا الشأن.

وعلى هامش أعمال المؤتمر سيتم تنظيم مدرسة لطلبة الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا على مدار يومين تبدأ اليوم الثلاثاء، حيث سيقوم مجموعة من العلماء المدعوين والمشاركين في المؤتمر بتقديم محاضرات للطلبة في اساسيات علوم المواد.