انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول للعلاقات العامة

عمان- انطلقت، أمس، في العاصمة الأردنية عمّان فعاليات المؤتمر السنوي الأول للعلاقات العامة في الأردن بتنظيم من شركة “أصول” للتدريب والاستشارات، والذي يقام خلال الفترة من الثامن الى العاشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) في فندق سانت ريجس عمّان، وسط مشاركة واسعة من قبل مديري ومشرفي العلاقات العامة والاتصالات والتسويق والمبيعات والمهتمين بقطاع العلاقات العامّة من الأردن والوطن العربي.

ويناقش المؤتمر خلال جلساته التي ستمتد على مدار ثلاثة أيام العديد من المحاور والأوراق النقاشية المتخصصة في قطاع العلاقات العامة، مثل DNA العميل، ومؤشرات الأداء الرئيسية KPIs، وخطط المسؤولية الاجتماعية CSR، وكيف يمكنك عمل Buzz لعملك، والعلاقات العامة الرقمية، والعلاقات العامة في المناطق الخطرة، وكيف تختار مستشارك الإعلامي، وغيرها الكثير من المحاور التي تسلط الضوء على قطاع العلاقات العامّة في المنطقة.

كما يركز المؤتمر في محاوره على تقديم نظرة ثاقبة حول الاتجاهات ذات الصلة في قطاع العلاقات العامة، وأفضل الممارسات والدراسات والنصائح العملية المقدمة من خبراء العلاقات العامة عربياً ودولياً، ليكون فرصة للناشطين في هذا المجال للتعرف على الأساليب الحديثة والاستفادة من التجارب وقصص النجاح الحاصلة في قطاع العلاقات العامّة، حيث سينخرط المشاركون بالعديد من ورش العمل والندوات والجلسات النقاشية التي صممت خصيصا لتحقيق الهدف المرجو منها.

وتعد العلاقات العامة من الأسس المهمة التي تُبنى عليها قيمة المؤسسة والعلامة التجارية لأي جهة أو مؤسسة في القطاعات المختلفة؛ حيث تسمح ببناء علاقات طويلة الأمد مع أصحاب المصلحة، وتحدث أثرا ملموسا لدى الجمهور المستهدف.