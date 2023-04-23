انطلاق فعاليات المهرجان الضوئي في البترا

انطلقت مساء اليوم الأحد فعاليات المهرجان الضوئي في مدينة البترا والذي يستمر حتى الثالث من شهر أيار، والذي يتيح لزوار المدينة فرصة خوض تجربة غامرة ثلاثية الأبعاد ومتعددة الحواس للضوء والصوت، إذ تم إضاءة واجهة الخزنة بتصاميم لنخبة من أشهر الفنانين البصريين العالميين .

وقال رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، إن المهرجان يأتي في الوقت المناسب من العام، حيث يتميز باستخدامه تقنيات تكنولوجية حديثة لعرض البترا كموقع تراثي عالمي ولإبراز أهميتها كموقع تراثي رئيسي.

وتخلل المهرجان عروضا جذابة للأضواء الملونة لإبراز جمال البترا، إضافة إلى تجربة الصوت في السيق على 1200متر تلاه رسم فني رقمي ثلاثي الأبعاد تم عرضه على الخزنة.

–(بترا)