انطلاق فعاليات ثقافية في “زها الثقافي ماعين” بمادبا

أحمد الشوابكة



مادبا – تفاعل الأطفال والعائلات بالفعاليات الثقافية المتنوعة التي نفذتها وزارة الثقافة في مركز زها الثقافي/ ماعين، وذلك بالتزامن مع مهرجان صيف الأردن.

وأكد مدير ثقافة مادبا المخرج المسرحي فراس المصري، أن الفعاليات شهدت إقبالا لافتا من الأطفال وأسرهم نظرا لتنوع الفعاليات التي تستهدف الجميع.

وبدأت الفعاليات بعرض للفنون الاستعراضية وفقرة للحكواتي صهيب أبو سليم، وفقرة كوميدية “ستاند اب كوميدي” قدمها الفنان معتصم البواريد والفنان وليد خرمه، ومسرح الدمى استمتع فيها الأطفال، وقضوا أوقاتا ممتعة مع أقرانهم.

كما اشتملت الفعاليات على إقامة معرض الكتاب التفاعلي الذي يوفر أكثر من (400) عنوان تتراوح أسعارها بين (35) قرشا لكتب الكبار، و(25) قرشا لكتب الأطفال، وتغطي هذه العناوين شتى أنواع المعارف.

وقدم الدكتور ماجد الرضاونة محاضرة حول أثر الألعاب الإلكترونية على نمط تفكير الأطفال.

وشاركت المكتبة الوطنية بالفعاليات بمعرض وثائقي من خلال توظيف مقتنيات المكتبة من صور ووثائق وبيان دور الملوك الهاشميين في تأسيس وبناء الدولة الأردنية ورعاية نهضتها.

واشتملت الفعاليات على عرض أفلام وثائقية من إنتاج وزارة الثقافة وعزف منفرد على العود للفنان عامر محمد ومعرض للمأكولات الشعبية، ومعرض حرف وألعاب شعبية.

وقدم الشاعر النبطي محمود الضوات مجموعة من القصائد الشعرية المتنوعة التي أمتعت الجمهور.