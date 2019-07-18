انطلاق فعاليات “جرش” بدورته الرابعة والثلاثين

معتصم الرقاد

جرش – رعى رئيس الوزراء، عمر الرزاز، أمس، مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، حفل افتتاح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين في المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية.

وقال وزير الثقافة والشباب رئيس اللجنة العليا للمهرجان، محمد أبو رمان، “إننا في هذا المساء الجرشيّ المتضوّع بعبق التاريخ والحضارة والثقافة والفن عراقة وأصالة؛ لنخطّ إلى أهلنا والعالم رسالة سياسية وثقافية نرسلها من هنا من جرش، من الأردن، أنّ الهوية الوطنية تتمثل في قدرتنا على مجابهة التحديات وصناعة الحياة ووضع مداميك المستقبل، انطلاقا من التاريخ والإرث والجغرافيا، والدور الفاعل الحيوي للفنّ والثقافة في صياغة رؤيتنا لذاتنا والعالم من حولنا”.

وأضاف، “إننا متمسكون بالثقافة، فنّا وأدبا وتراثا وفكرا.. القوة الناعمة للدولة، وهي التي تعكس صورة المجتمعات والدولة، وتشكِّل حبل التواصل والامتداد بين الماضي والحاضر والمستقبل؛ وتمنح المجتمعات والدول اللون والرسالة والقضية؛ فهي الطاقة الحيّة التي تمثّل السلاح الناجع في حماية المجتمعات وهويتها وتصوغ مستقبلها”.

وأكد أبو رمان، أن مهرجان جرش أصبح علامة من علامات الثقافة الأردنية، ومن المهرجانات العربية والعالمية المتميزة في حقل الثقافة والفنون، وقد سجل حضورا استثنائيّا في المشهد الثقافي العربي، ولم يكتفِ بدوره في حمل الفن الأردني، بل يستقبل العربي والعالمي، ويتوق جمعٌ من أهل الثقافة والفن إلى المشاركة فيه.

كما أكد حرص اللجنة الوطنية العليا لمهرجان جرش، على أن يحتضن المهرجان هذا العام فعاليات تعكس الثقافة الأردنية بألوانها المتنوّعة، ويستقبل قامات فنية وأدبية وثقافية عربية وعالمية.

وقال رئيس بلدية جرش الكبرى، عضو اللجنة العليا للمهرجان، علي قوقزة، “إن المهرجان في دورته الحالية يحمل رسالة وطنية تؤكد على الحياة والاستمرارية في نهج الدولة الأردنية المبنية على إعطاء المساحات لكل أبنائها، وتعظيم العمل الإبداعي والفني وتلاقيه من كل أنحاء المعمورة على أرض المدينة الخالدة الشامخة بمسارحها واعمدتها ومساجدها وكنائسها”.

وأشار قوقزة إلى أن البلدية بذلت مجهودات كبيرة من حيث الدعم في الخدمات اللوجستية والبيئية من خلال كوادرها ولجانها المتنوعة التي توفر أجواء مريحة لزوار المدينة ورواد مهرجانها.

يشار إلى أن حفل الافتتاح اشتمل على مغناة “أردن يا وطني” للشاعر الراحل حبيب الزيودي بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات الأردنيين وألحان هيثم زياد، وغناء محمد رمضان ويحيى صويص.

كما اشتمل على قصيدة مغناة بعنوان “دار النشامى” للشاعر صفوان قديسات لحنها هيثم زياد، وقدمتها كارولين ماضي، وأخرى بعنوان “هنا رغدان” كلمات الشاعر حيدر محمود، وغناء الفنانة نتالي سمعان والفنان يزن الصباغ، وألحان الدكتور محمد واصف، فيما أحيا صوت الأردن الفنان عمر العبداللات حفل افتتاح الفعاليات بمجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة على المدرج الجنوبي.

وجديد المهرجان لهذا العام، هو انتشار الفعاليات على 7 مسارح، وعدم الاقتصار على المسرح الجنوبي والشمالي، حيث تحتضن الساحة الرئيسية وشارع الأعمدة العديد من الأنشطة الثقافية، في حين يتضمن المهرجان بجانب الحفلات الغنائية والموسيقية، أمسيات شعرية، ولقاءات فكرية وأدبية، ومعارض للأشغال اليدوية والحرف التقليدية، إضافة إلى عروض السينما، وأنشطة متخصصة للأطفال.

ويحتضن “جرش 34” أبرز نجوم الغناء والموسيقا بالعالم العربي، منهم الموسيقار اللبناني مارسيل خليفة، واللبنانية نانسى عجرم، والمطرب الفلسطيني محمد عساف، والفنان اللبناني وائل كفوري، وبمشاركة الفنان التونسي الكبير لطفى بشناق، والمطرب المصري محمد منير، والفنانة الأردنية صاحبة لقب “ذا فويس” نداء شرارة.

وسيشهد المهرجان مشاركة العديد من الأسماء الشعرية العربية ومنهم: الشاعر البحريني قاسم حداد، والشاعر الإماراتي حبيب الصايغ والشاعر المصري علاء عبدالهادي، والشاعر التونسي المنصف الوهابي، والشاعرة العراقية ساجدة الموسوي، والشاعر المغربي عدنان ياسين، والشاعر السورية بهيجة ادلبي، والشاعرة اليمنية ابتسام المتوكل، والشاعر السوداني محمد عبدالباري، والشاعر العراقي محمد نصيف، إضافة إلى العديد من الشعراء المحليين.

كما سيشارك في هذه الدورة وعلى مسرح ارتيمس العديد من الفعاليات المسرحية كمسرح الدمى والقراءات القصصية المتنوعة إضافة إلى مشاركة العديد من الفرق المسرحية.

والمهرجان هذا العام سيحتوي على فقرة جديدة وهي “مهرجان السينما للأفلام القصيرة” بمشاركة العديد من الأفلام الأردنية والعربية القصيرة، إضافة إلى دعوة الفرق الفنية الفولكلورية العالمية الشهيرة والمؤثرة، إلى جوار معارض الحرف والصناعات التقليدية.