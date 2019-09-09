انطلاق فعاليات جناح الخرسان والديكورات بمعرض زارا اكسبو اليوم

عمان- الغد- تنطلق اليوم الاثنين فعاليات الجناح المتخصص للمنتجات الخرسان والدهانات وكيماويات البناء في معرض زارا اكسبو بعمان، على هامش معرض انتربيلد الشرق الأدنى.

ويشارك في الجناح المتخصص الذي تنظمه جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بالشراكة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وبدعم من الاتحاد الاوروبي وبرعاية غرفة صناعة الأردن، نحو 30 شركة محلية متخصصة.

ويهدف الجناح المتخصص بحسب بيان صحفي صادر عن الجمعية، الى تسليط الضوء على صناعة الخرسان والديكورات والدهانات في المملكة ومدى التطور الذي وصلت اليه هذه الصناعة، ما يعكس تطور الشركات المحلية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي وأسواق المنطقة.

وقال البيان، ان جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية تسعى الى تسويق الصناعات الوطنية وتسليط الضوء على انجازاتها وتفوقها، مشيرا إلى ان صناعة الخرسانة والدهانات وديكورات البناء وصلت الى مراحل متقدمة من الجودة والابداع وهي قادرة على تلبية احتياجات مختلف القطاعات المحلية لاسيما قطاع المقاولات والاسكان

واضاف ان الجناح المتخصص يهدف الى تعريف القطاع العقاري المحلي وكافة المعنيين من المتخصصين بجودة منتجات صناعة الخرسانة والدهان والديكورات والحلول التي توفرها تلك المصانع للقطاع العقاري.

ويفتتح المعرض، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، أبوابه من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة العاشرة ليلا