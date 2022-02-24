انطلاق فعاليات “حكاية ثوب” في إربد بمناسبة يوم المرأة العالمي

أحمد التميمي

إربد- أعلنت جمعية حماية الأسرة والطفولة في إربد عن انطلاق فعالية “حكاية ثوب” التي ستقيمها الجمعية في الثامن من شهر آذار (مارس) المقبل بمناسبة يوم المرأة العالمي، تحت رعاية الشريفة نسرين بنت زيد بن شاكر.

وقال رئيس الجمعية كاظم الكفيري، خلال مؤتمر صحفي “إن هذه الفعالية تأتي امتدادا لاحتفالات الجمعية بمناسبة يوم المرأة العالمي من كل عام، والتي تركز على مساهمة المرأة الأردنية في مختلف مناحي الحياة”.

وأضاف الكفيري “أن هذا الاحتفال التكريمي للمرأة الأردنية، سيتضمن عرض تجارب لسيدات أردنيات رائدات كان لهن الدور الكبير في إثراء الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأردنية”.

وعرض الكفيري عددا من الشخصيات التي سيتم تكريمها خلال الاحتفال مثل؛ عليا الضمور التي قدمت أبناءها قربانا لحماية أحد ثوار فلسطين الذي كان دخيلا عند إبراهيم الضمور، والكثير من الأردنيين يعرف قصة تضحيتها.

وستكون من ضمن المكرمات أيضا الشقيقتان مشخص وبندر المجالي اللتان كان لهما دور كبير في هبة الكرك العام 1910؛ حيث تم سجنهما في سجن الشوبك بسبب تقديم المساعدة للثوار آنذاك، إضافة إلى تكريم عدد من السيدات المعاصرات.

وذكر الكفيري أن هذه الفعالية ستركز على مساهمة المرأة في المجتمع من خلال حياكة الثوب الأردني التي تعبر من خلاله عن النسيج الاجتماعي الأردني، حيث استطاعت هؤلاء السيدات تأمين مصدر دخل دائم لأسرهن من خلال هذه الحرفة.

ونوه إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى جعل اسم وملكية فكرية لكل ثوب من الأثواب التي تنتجها السيدات لتحويل هذه الصناعة إلى صناعات حقيقية محمية من خلال الرسومات الهندسية والأفكار الموجودة فيها.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاحتفال سيحتوي على معرض للأثواب التقليدية الأردنية من مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى محاضرة عن تاريخ التطريز عبر العصور، إلى جانب عدد من الفعاليات الأخرى بمشاركة من شباب وشابات الجمعية.