انطلاق فعاليات دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني لطلاب اليرموك

عمان – الغد – انطلقت اليوم الأحد ، فعاليات دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني B، لطلاب جامعة اليرموك، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

وتقام الدورة على ملاعب وقاعات الجامعة في إربد، بإشراف المحاضر الآسيوي إسلام ذيابات، والمساعد زيد الشرع، على مدار 28 يوما.

وتشهد الدورات التدريبية، تطورا في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والتي تهدف لصقل والارتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته.

وحصل الاتحاد الأردني، على شهادة الاعتماد بأعلى مستوياتها من “الآسيوي”، على ضوء المناهج التدريبية الحديثة والتي يقدمها الاتحاد للمشاركين.

وتضم الدورة 13 مشاركا: حمزة عنيزات، عبدالله الأيوب، محمد شهابات، نورس بشارات، مصطفى بني سالم، محمود جراونة، رضوان الشطناوي، ناصر ارشيدات، وليد الدرايسة، عماد سرحان، معاذ العجلوني، عبد الرؤوف الروابدة، موسى الحراحشة.