انطلاق فعاليات دورة التدريب الآسيوية لتأهيل المحاضرين

عمان – الغد – انطلقت لسبت 3 نيسان، فعاليات دورة التدريب الآسيوية لتأهيل المحاضرين، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

وتقام محاضرات الدورة النظرية والعملية على عدة مراحل في ملعب البولو، بمدينة الحسين للشباب، بإشراف المدير الفني للاتحاد اليكساندر جيتزي والمحاضر الآسيوي صالح دغش.

ويشارك بالدورة المحاضرين :محمد العبابنة، شامل الداغستاني، تريزا العودات، أكرم عبدالقادر، عدي البطاينة، حازم المعاقبة.

وتشهد الدورات التدريبية، تطورا في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والتي تهدف لصقل والارتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته.

وحصل الاتحاد الأردني، على شهادة الاعتماد بأعلى مستوياتها من “الآسيوي”، على ضوء المناهج التدريبية الحديثة والتي يقدمها الاتحاد للمشاركين.