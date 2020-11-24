انطلاق فعاليات دورة التدريب للمستوى الرابع بالزرقاء

عمان – الغد – انطلقت اليوم الثلاثاء ، فعاليات دورة التدريب المحلية للمستوى الرابع D بالزرقاء، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

وتقام محاضرات الدورة النظرية والعملية على ملعب وقاعات مدينة الأمير محمد الرياضية بالزرقاء، بإشراف المحاضر شادي صالح والمساعد عبد الفتاح الشدفان، على مدار 8 أيام.

وتشهد الدورات التدريبية، تطورا في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والتي تهدف لصقل والارتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته.

وحصل الاتحاد الأردني، على شهادة الاعتماد بأعلى مستوياتها من “الآسيوي”، على ضوء المناهج التدريبية الحديثة والتي يقدمها الاتحاد للمشاركين.

وتضم الدورة 12 مشاركا: محمد بخيت، بكر محمد، محمود يوسف، أوس حسين، محمد مبارك، كمال محمد، مالك أحمد، مشعل خالد، مجد هاني، محمد أحمد، عدنان سعد، عبدالرحمن يوسف.