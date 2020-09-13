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انطلاق فعاليات دورة التدريب للمستوى الرابع بالزرقاء

منذ 27 دقيقة

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عمان – الغد –  انطلقت اليوم الأحد فعاليات دورة التدريب المحلية للمستوى الرابع D بالزرقاء، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

ويشرف على الدورة المحاضر إبراهيم حلمي ومساعده شادي صالح، والمنسق علي الحياري، وتشتمل على محاضرات نظرية وعملية.

وتقام الدورة على 4 مراحل، الأولى 13-14 أيلول ( سبتمبر) الحالي ، الثانية 20-21 ذات الشهر، الثالثة 27-28 نفسه، والأخير 6-7 تشرين الأول ( أكتوبر).

وتشهد الدورات التدريبية، تطويراً في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والمتجسدة بإستراتيجية الدائرة الفنية، التي تهدف لصقل والإرتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته.

ويشارك بالدورة 14 مشاركا: أحمد هشام، أنس زيادنة، عبود القرعان، بلال يوسف، تيسير الجلاد، مهند الحاج، خالد عبد المجيد، محمد جمعة، ليث الزعبي، أمجد الخشمان، محمد إبراهيم، ناصر عسكر، أحمد أبو سيف، محسن سعيد.

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