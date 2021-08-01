انطلاق فعاليات دورة اللياقة البدنية المحلية

عمان – الغد – انطلقت يوم أمس السبت فعاليات دورة تدريب اللياقة البدنية المحلية، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

وتقام محاضرات الدورة النظرية والعملية في ستاد وقاعة مدينة الأمير محمد بالزرقاء، بإشراف المحاضر الدولي كريم مالوش، ويساعده مظفر معمر، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وتضم الدورة 17 مشاركا: سليمان السلمان، علي الحياري، سهيل ياسين، عبدالله أبو بكر، جهاد سلامة، إبراهيم أبو النجا، محسن سعيد، زياد مطر، عبود القرعان، علي أبو علي، محمد السنجلاوي، محمد جبرين، أنس الشطرات، أسامة الخطيب، أحمد عيد، سيف الدين الكسواني، أمجد البطران.

وتشهد الدورات التدريبية، تطورا في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والتي تهدف لصقل والارتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته.

وحصل الاتحاد الأردني، على شهادة الاعتماد بأعلى مستوياتها من “الآسيوي”، على ضوء المناهج التدريبية الحديثة والتي يقدمها الاتحاد للمشاركين.