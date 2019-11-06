انطلاق فعاليات دورة المدربين الآسيوية للمحترفين “PRO”

عمان – الغد – إنطلقت اليوم الأربعاء فعاليات دورة التدريب الآسيوية للمحترفين PRO في مقر اتحاد كرة القدم، بمشاركة عدد من مدربي المنتخبات الوطنية والأندية، الى جانب مشاركين من العراق وسوريا وفلسطين.

وتعقد الدورة في مقر اتحاد الكرة، وعلى ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب على خمس مراحل، حيث تمتد كل مرحلة 14 يوماً، بإشراف المحاضرين الآسيويين نهاد صوقار، زياد عكوبة، والمساعد صالح دغش.

وتعد هذه الدورة من أعلى الدورات الخاصة بالمدربين، ومن متطلبات الترخيص للأندية المشاركة بالبطولات الآسيوية.

وتعتبر هذه المرة الاولى التي يسند بها الإتحاد الآسيوي المهمة لمحاضرين اردنيين لمثل هذه الدورات، في ظل الكفاءة العالية والخبرات المتراكمة التي يتمتع بها محاضرو الدورة.

ويشارك بالدورة 17 مدرباً: أحمد هايل، كريم مالوش، عبدالله القططي، رأفت علي، خالد لافي، إبراهيم حلمي، أشرف شتات، ، شادي القاسم، بسام الخطيب، فادي لافي، أنزور نفش، أمين فلي، رمضان الزبيدي، جعفر سرحان، محمد عقيل، حسام يونس، أيمن صندوقة.