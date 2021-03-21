انطلاق فعاليات دورتي التدريب الآسيوية للمستويين الأول والثاني

عمان – الغد – انطلقت اليوم، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، فعاليات دورة التدريب الآسيوية للمستوى الأول A، بإشراف المحاضرين الآسيويين صالح دغش وديان صالح.

ويشارك بالدورة: لؤي العمايرة، ستيفاني النبر، قيس معمر، جمال اللحام، أسامة الخطيب، أشرف غزوان، موفق العطاونة، إياد الطاهر، حسام أبو رياش، خالد فريج، رافت سلامة، ردينة الآغا، طارق المحسيري، لارا صباح، لونا المصري، مالك الموازرة، محمد جتكر، ومن العراق حسين كاظم.

في المقابل، انطلقت اليوم فعاليات دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني B.

وتقام محاضرات الدورة النظرية والعملية في ملعب البولو، بإشراف المحاضر عدنان عوض ويساعده المحاضرة أسيل البربراوي.

ويشارك بالدورة: إبراهيم عبد المحسن، أحمد الرفاعي، أحمد نعمان عيد، نسرين الخزاعلة، أسامة صبري، إسماعيل المصري، رامي البشيتي، إلياس كمال، أنس سمرين، بلال أبو لاوي، أحمد الجغبير، فارس الخوالدة، محمد عربيات، أماني ابو العز، معتصم الخضيري، محمد أمين سعيداني، محمد أبو قطام ،عماد الطرايرة، أحمد عودة أبو زايد، قيس العتيبي.

وتشهد الدورات التدريبية، تطوراً في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والتي تهدف لصقل والارتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبرات.

وحصل الاتحاد الأردني، على شهادة الاعتماد بأعلى مستوياتها من “الآسيوي”، على ضوء المناهج التدريبية الحديثة والتي يقدمها الاتحاد.

وتقام الدورات التدريبية وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة، والذي يشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.