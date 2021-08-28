انطلاق فعاليات قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة الملك وعدد من قادة دول العالم

بغداد-انطلقت في العاصمة العراقية، أعمال قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني وعدد من قادة دول المنطقة والعالم، لتخفيف التوتر واحلال التعاون بالمنطقة.

ويشارك في القمة تسعة بلدان عربية وإقليمية وغربية، بالاضافة الى الأردن، مصر والسعودية والامارات وقطر والكويت، وفرنسا وتركيا وإيران.

ويشارك في القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيس وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الصباح، ورئيس وزراء دولة الامارات حاكم دبي محمد بن راشد. ويمثل السعودية في القمة الأمير فيصل بن فرحان، وعن إيران حسين أمير عبد اللهيان، وعن تركيا مولود تشاوش أوغلو.

كما يشارك في القمة أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، وممثلة منظمة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، والاتحاد الأوربي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وسفراء 20 دولة من بينها الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلن العراق أن المؤتمر يهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وتطوير العلاقات الاقتصادية وحل الخلافات بين جيران العراق.