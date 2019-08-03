انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب العربي الدولي الـ 38 في عجلون – صور



عجلون-الغد- اطلقت مؤسسة الملك الحسين تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة نور الحسين المعظمة، وبالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، مؤتمر الشباب العرب الدولي الثامن والثلاثين في عجلون لهذا العام وتحت شعار: ” خمسة لنوصل” – احترام، صدق، مسؤولية، تسامح وتقبل الاخر، بمشاركة 60 مشارك ومشاركة من: باكستان ، الأردن، فلسطين، السعودية، عمان، قطر، تونس، مصر، هولندا.

حيث يأتي انعقاد المؤتمر سنويا للمساهمة في تعزيز التضامن والحوار العالمي والثقافي بين الشباب ومساهمته بشكل يعمل على تطوير قدراتهم في حل المشكلات وتضمينه لقيم التسامح والاحترام وتقبل الاخر في حياتهم.

ينعقد المؤتمر في عجلون لهذا العام وللمرة الاولى، وينفذ عبر برامج مكثفة من جلسات التربية الاعلامية والدراما واساسيات المناظرة والحوار والمسرح التفاعلي سعيا لتعزيز السمات القيادية لديهم عبر تزويدهم بالمهارات والادوات ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم وقادرين على تحمل المسؤولية عبر أنشطة المركز الوطني للثقافة والفنون التابع لمؤسسة الملك الحسين، بالاضافة الى ورشة العمل المتخصصة حول مفهوم المواطنة العالمية بتنظيم من برنامج الامم المتحدة الانمائي وجلسة مصنع الافكار كواحدة من مبادرات مؤسسة ولي العهد.

سيرافق برنامج المؤتمر العديد من الانشطة التطوعية الهادفة لتنمية المجتمع وتمكين الشباب من خلال الانشطة الثقافية والفنية والتعليمية التي يتضمنها وتضم العديد من الرحلات السياحية والزيارات الميدانية في محافظة عجلون والاعتماد على موارد المحافظة المحلية في تغطية احتياجات المؤتمر.

ويتم تنفيذ مؤتمر الشباب العربي الدولي بتنفيذ من المركز الوطني للثقافة والفنون التابع لمؤسسة الملك الحسين والذي يعمل على تعليم الفنون واستخدام المسرح كوسيلة لزيادة الوعي بالقضايا الاجتماعية والثقافية لتعزيز التغيير الاجتماعي الإيجابي وزيادة التفاهم والتبادل الثقافي بين الدول.، وسيعقد المؤتمرهذا العام على مدار 5 أيام في مركز زها الثقافي في عجلون، وبدعم من وزارة الشباب وبلدية عجلون وأمانة عمان الكبرى وتمويلكم و شركة البوتاس العربية وكريم والملكية الاردنية واكوافينا ودهانات ناشيونال واورانج الاردن وبرنامج تنمية المجتمعات المحلية في مؤسسة نور الحسين.

انطلق مؤتمر الشباب العرب الدولي، الذي عرف سابقا باسم مؤتمر الاطفال العرب، بمبادرة من جلالة الملكة نور الحسين، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك الحسين، إثر انعقاد مؤتمر القمة العربية الحادي عشر الذي استضافه جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه في عمّان عام 1980، وفي العام 2004 واستجابة لتوصيات الشباب والشابات العرب المشاركين بضرورة توسيع مجال المشاركة في المؤتمر ليشمل إستضافة اقرانهم من المجتمع الدولي لتعريفهم بالتراث والثقافة العربية والمساهمة في بناء جسور من التبادل الثقافي والحوار حول التحديات العالمية التي يواجهها الشباب في العالم، أصبح المؤتمر منذ ذلك الحين مؤتمراً دولياً سنوياً.