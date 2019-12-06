انطلاق فعاليات مؤتمر “طريق الحريرالرابع” للريادة غداً

عمان- الغد- تنطلق السبت في عمان فعاليات مؤتمر طريق الحرير الرابع “الريادة في الأعمال”، بمشاركة 500 رجل أعمال من داخل وخارج المملكة، تحت رعاية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وينظم المؤتمر ملتقى الأعمال الفلسطيني – الاردني بالتعاون مع جمعية الريادة والإبداع الاردنية والاتحاد الأوربي.

وقال رئيس مجلس ادارة الملتقى المهندس نظمي عتمة في بيان صحفي اليوم إن المؤتمر يركز على الإبداع والريادة في الاعمال.

وأضاف ان المؤتمر سيعرض نحو 20 مشروعا ريادا بحاجة الى دعم لتخرج الى النور او للتوسع والتطور، مبينا أن المؤتمر سيناقش أثر الريادة في الوصول الى الاسواق العالمية والتوسع في الأعمال، ومواكبة التطور وتمكين الأعمال.

ولفت العتمة إلى مشاركة فلسطينية واسعة في أعمال وفعاليات المؤتمر.

وشدد على ان المؤتمر سيخلق الوعي الكافي لرجال الاعمال للدخول الى عالم الريادة ومواكبة التغير الكبير في السوق.

وقال ان “الرياديين يملكون افكارا ابداعيه وحلولا لمختلف التحديات التي تواجه اصحاب الاعمال التقليدية بينما يمتلك اصحاب الاعمال التقليدية الخبرات الادارية والمالية والاجرائية يفتقدها الرياديون، وان جمعهم في مكان واحد من شانه خلق شراكات فاعلة يستفيد منها الطرفين وتنعكس ايجابا على اعمالهم”.

وأوضح العتمة ان ريادة العمل تسهم بشكل فعال في زيادة المبيعات وفتح أسواق ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

وتأسس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني عام 2011، ويضم بعضويته ما يزيد على 250 عضو من مختلف القطاعات الاقتصادية، ويأخذ على عاتقه المساهمة بتنمية الاقتصاد الوطني وتحفيزه عبر إقامة المؤتمرات والمعارض بشكل دوري والتشبيك بين رجال الاعمال بالمملكة وفلسطين.