انطلاق فعاليات مؤتمر “طريق الحرير الرابع” للريادة السبت المقبل

طارق الدعجة

عمان – يشارك 500 رجل أعمال من داخل الأردن وخارجه يوم السبت المقبل في فعاليات مؤتمر طريق الحرير الرابع تحت عنوان “الريادة في الأعمال” والذي يعقد تحت رعاية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. وينظم المؤتمر على مدى ثلاثة أيام ملتقى الأعمال الفلسطيني -الأردني بالتعاون مع جمعية الريادة والإبداع الأردنية والاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس مجلس إدارة الملتقى المهندس نظمي عتمة، إن المؤتمر بنسخته الرابعة، والذي يعقد تحت رعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يركز على الريادة في الأعمال وضرورة تبنيها من قبل رجال الأعمال لمواكبة التسارع الكبير الذي يشهده العالم، وتلاشي الشركات التي لا تواكب تغير نمط السوق وسلوك المستهلكين لعدم تبنيها الريادة والابداع والحلول المبتكرة في الأعمال.

وأشار خلال لقاء صحفي أمس بمقر الملتقى، إلى أن المؤتمر يجمع لأول مرة أصحاب الأعمال ورياديي الأعمال وجها لوجه لتبادل الخبرات والاستفادة من نقاط القوة المتوفرة لتطوير الأعمال القائمة ولتأسيس أعمال ريادية جديدة أكثر إبداعا لتصبح تجارية قائمة على أرض الواقع.

من جهته قال رئيس المؤتمر وعضو مجلس إدارة الملتقى صالح مرقة، ان المؤتمر سيعرض نحو 20 مشروعا رياديا بحاجة إلى دعم لتخرج إلى النور أو للتوسع والتطور، لافتا إلى مشاركة وفد فلسطيني يضم 50 رجل أعمال للاستفادة من ندواته حول الريادة واستكشاف الفرص.

وأكد مرقة، ان المؤتمر الذي سيستمر ثلاثة أيام سيناقش أثر الريادة في الوصول إلى الأسواق العالمية والتوسع في الأعمال، مبينا ان الشركات التقليدية بحاجة ماسة للريادة والابداع بأعمالها لتقليل الكلف والتمكن من المنافسة المحلية والخارجية.

وشدد على ان المؤتمر سيخلق الوعي الكافي لرجال الأعمال للدخول في عالم الريادة ومواكبة التغير الكبير في السوق، موضحا ان الملتقى أخذ على عاتقه “تعليق الجرس” كون المستقبل للشركات التي تلحق بركب الريادة والابداع في أعمالها، وان من يكتفي بالعمل التقليدي لن يستطيع الاستمرار طويلا.

وقال مرقة إن الرياديين يملكون أفكارا ابداعية وحلولا لمختلف التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال التقليدية بينما يمتلك أصحاب الأعمال التقليدية الخبرات الإدارية والمالية والاجرائية يفتقدها الرياديون، وان جمعهم في مكان واحد من شأنه خلق شراكات فاعلة يستفيد منها الطرفان وتنعكس إيجابا على أعمالهم.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الملتقى المهندس ايهاب قادري، إن ريادة العمل تسهم بشكل فعال في زيادة المبيعات وفتح أسواق جديدة أمام الصانع المحلي، وبالتالي زيادة الصادرات.

وأكد قادري العضو بمجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، أهمية التفات القطاع الصناعي للريادة في الأعمال لتقليل الكلف والمنافسة محليا وخارجيا. وبين المهندس قادري، ان الأردن يمتلك الخامات الشبابية التي باستطاعتها خلق شركات ريادية تستطيع المنافسة عالميا ووضع الأردن على خريطة الريادة العالمية، لافتا إلى وجود عدد جيد من الشركات الريادية الأردنية التي تمكنت من الوصول إلى العالمية.

من جهته أشار مدير مشروع مبادرة تطوير دعم المنشآت الاقتصادية التابع للاتحاد الأوروبي حمزة الشمايلة، ان المشروع الذي تأسس العام 2017 يركز على دعم المنشآت الريادية والافكار الريادية لطرح مشاريع وأعمال فاعلة تتحول إلى تجارية بالإضافة لدعم حاضنات الأعمال بعموم المملكة.

وعبر الشمايلة، عن أمله بان يسهم مؤتمر طريق الحرير في سد الفجوة بين أصحاب الأعمال والرياديين بما يمكنهم من الوصول إلى مصادر تمويل لم يصلها الرياديين من قبل، مبينا أن المشروع يدعم ويحتضن الأفكار والمشاريع الريادية وتمكينها من الحصول على التمويل من مختلف الجهات لتأسيس مشاريع.