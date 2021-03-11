انطلاق فعاليات مؤتمر عربي أردني حول أحدث طرق علاج الاورام

الخطيب: بصمات وشفرات لكافة الاورام تعزز امكانيه الشفاء منها

عمان- الغد- بدأت اليوم فعاليات المؤتمر العشرون لرابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان الذي تنظمه رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان بالتعاون مع جمعية الأورام الأردنية بنقابة الأطباءخلال الفترة من11–13 آذار الحالي عبر تقنية الاتصال عن بعد.

وقال رئيس الجمعية الدكتور سامي الخطيب ان علم امراض الاورام شهد ثورة كبيرة من الابحاث العلمية المهمة خلال العقدين السابقين، حيث اصبح لدينا معرفة دقيقة بطبيعة مسببات المرض، ونتج عن هذه الابحاث التوصل الى مجموعة من العلاجات المهمة، واصبحنا نتحدث الان، عن بصمات وشفرات لكل سرطان، وعن امكانيه الشفاء من تلك الامراض، وتجنب إعطاء الادوية الكيماوية، في حالة ثبوت عدم التجاوب عليها، وليس فقط السيطرة على الاعراض .

واضاف ان اختصاص الاورام بحاجه الى عمل جماعي يشارك فيه جميع الاختصاصات ذات العلاقة كالتمريض والصيدلة والتغذية المتخصصين بالإضافة الى الدعم النفسي والاجتماعي، ولذلك فنحن بحاجة الى تطوير هذا المفهوم ليكون مكملاً لدور طبيب الاورام.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.سعيد الناطور، ان البرنامج العلمي يتضمن نوعين من الفعاليات، أولهما المحاضرات وثانيهما الندوات، وسيكون هنالك 70 محاضرة موزعة على احد عشر جلسة موزعة على مدى ثلاثة أيام، يقدمها 66 محاضراً من 12 دولة.

واضاف ان المحاضرات ستتطرق لجوانب هامة جداً لمرض السرطان من حيث الوقاية والتشخيص والعلاج للعديد من السرطانات مثل سرطان الجهاز الهضمي، سرطان الجهاز البولي والتناسلية، السرطانات النسائية، وسرطان الثدي، وسرطان الرئه، وسرطانات الانف والاذن والحنجرة و جراحة الرأس والرقبة و غيرها.

وقال رئيس اللجنة العلمية في الجمعية الدكتور سمير ياسر، ان المؤتمر سيناقش آخر المستجدات و العلاجات المناعية المستخدمة في علاج مريض السرطان و العلاجات المستخدمة الحديثة في العالم في العلاجات المناعية في اورام الجهاز الهضمي والمسالك البولية و اورام الرئة، اورام الثدي ، الاورام النسائية بالاضافة الى الاورام المتنوعة.

واضاف ان المؤتمر يشكل قفزة كبيرة على طريق التعليم الطبي المستمر.