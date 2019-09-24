انطلاق فعاليات مؤتمر “لنبدا التربية الاعلامية والمعلوماتية” في جامعة جدارا

اربد – الغد – انطلقت في جامعة جدارا فعاليات مؤتمر “لنبدا التربية الاعلامية والمعلوماتية … الاخبار الزائفة تحقق وشارك” والتي نظمتها جمعية حماية الاسرة والطفولة في اربد بالتعاون مع منظمة دويتشة الالمانية ويستمر 3 ايام بمشاركة 5 دول عربية.

وقال مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بالوكالة محمد بلقر ان الحكومة اطلقت مشروع التربية الاعلامية الذي يركز على طلبة المدارس والجامعات ويهدف لايجاد الوعي والمعرفة للناشئين حول كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

واضاف ان هذا المشروع يوفر طريقة توعية لمتلقي المعلومة للتعامل معها واعطاء الفرد ادوات ومهارات لتقييمها، مشيرا الى ان منصات التواصل الاجتماعي تمثل حاضنة فكرية وحوارية لتبادل المعلومات والاراء وتعزيز المعرفة والتشييك بين الاجيال والثقافات والشعوب واي استخدامات تتعارض مع ذلك تحولها الى منصات تناحر كما حذر جاللة الملك.

ونوه الى انه لا بد من الاعتراف بان هناك مسؤولية جماعية حيال تعزيز ثقافة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والاستخدمات الصحيحية للتكنولوجيا وادواتها والتعريف بطرق التعامل مع المعلومات الصحيحة.

واكد ان محاربة الاشاعات وموجات التضليل تبدا بالاعتماد على مصادر المعلومات والالتزام بالحقائق وبناء عنصري الثقة والامل في مساحات الحوار والاختلاف الفكري.

بدورة، قال رئيس جامعة جدارا محمد طالب عبيدات ان الحديث عن التربية الاعلامية هو الحديث عن حاجة مجتمع متكامل في كل شيء.

واشار الى ان الشائعات وسمومها والتي باتت تحرق الاخضر واليابس واسهمت وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام في بناء اطيافة وكان لها دور فاعل في نشر تلك الشائعات بسرعة ودرجة الفاعلية تكون مؤثرة.

ولفت عبيدات الى ان وسائل التواصل الاجتماعي بات استخامها اخطر من السلاح النووي والكيمائي فهي لا تضر بالجسد وانما تضر بالفكر وهو الاخطر.

واكد انه عند اي شائعة يجب التمحص واخذ المعلومة من مصدرها، مؤكدا ان وسائل التواصل الاجتماعي تقوم الان بشكل سلبي بدل ان تكون ايجابي.

من جانبة، قال رئيس جمعية حماية الاسرة والطفولة في اربد كاظم الكفيري انه وحسب الدراسات ان هناك 75 % من سكان الاردن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا “الفيس بوك” الاكثر انتشارا واستخداما في الاردن لسهولة استخدامه.

واشار الى ان العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بنقل الاخبار ومشاركتها دون التاكد من صحتها، مؤكدا ان عدد من الاخبار تم تناقلها في الفترة الاخيرة ثبت بعد التاكد من مصدرها انها كاذبة وغير صحيحة.

واكد الكفيري ان الاخبار الزائفة وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت تحد للحكومة، الامر الذي اضطرها الى استحداث منصة “حقك تعرف” لبينان الحقيقة.

واشار الى ان التربية الاعلامية اصبحت ضرورة في حياتنا اليومية، مما يتطلب وضع ضوابط وتشريعات وماخلاقيات للتعامل مع المحتوى الاعلامي والنشر الالكتروني من خلال وضع منهج لدراسة موضوع التربية الاعلامية في المدارس والجامعات.

رئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا الدكتور شكري المراشدة اشار الى اهمية السلطة الرابعة وخصوصا الاعلام المنضبط في كشف الحقائق وتقديمها للراي العام بكل حيادية بعيدا على التهويل، مؤكدا ان الجامعة منفتحة على المجتمع المحلي في استضافة اي فعالية.

من جانبة، قال، مدير المشاريع في منظمة دوتيتشة فيلا الالمانية في الاردن شي نيت ينق، ان مشروع التربية الاعلامية يهدف ال دعم الشباب وثقتهم وتفكيرهم الناقد للمعلومات وحتى يكونوا اكثر مقاومة للاخبار والمعلومات الكاذبة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشار الى ان هذا المشروع ياتي لحماية الشباب والاجيال القادمة من مخاطر الاخبار والمعلومات الكاذبة، لافتا الى ان المنظمة تقوم سنويا بعقد مؤتمر للحديث عن التربية الاعلامية في الاردن.