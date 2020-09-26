انطلاق فعاليات مؤتمر هواوي كونكت 2020



دبي- انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر هواوي كونكت 2020؛ الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، في مدينة شنغهاي الصينية، بحضور شخصي وبث مباشر على الانترنت للفعاليات كافة. ويستضيف المؤتمر نخبة من قادة قطاع صناعة تقنية المعلومات والاتصالات من مختلف أنحاء العالم. وشهد المؤتمر إعلان الشركة عن استراتيجياتها الجديدة للعام المقبل على ضوء التحديات التى تمر بها حالياً.

وكانت هواوي قد طرحت خلال نسخة المؤتمر الأولى في العام 2016، رؤية جديدة سعياً لبناء عالم ذكي، ودعت شركاءها في جميع أنحاء العالم إلى بناء نظام إيكولوجي متنوع ومزدهر من خلال مد جسور العمل المشترك والشفافية والانفتاح ورفع سقف الابتكار بالتعاون. وفي نسخة العام 2017، أعلنت هواوي عن طموحها في أن تصبح واحدا من أكبر خمسة مزودين للخدمات السحابية في العالم. أما نسخة العام 2018، فكشفت عن استراتيجية هواوي للذكاء الاصطناعي، ليتبعها إعلانها عن استراتيجيتها للحوسبة السحابية في العام 2019.

وفي العام 2020، وعلى ضوء التطورات المتسارعة الحاصلة في طرح تقنية الجيل الخامس على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، واتساع استخدام التطبيقات الصناعية لتقنيات الاتصال الرديفة للجيل الخامس كالذكاء الاصطناعي والحوسبة، ركزت هواوي في نسخة المؤتمر الخامسة الحالية على أهمية خلق قيمة جديدة من خلال التعاون بين خمسة مجالات تقنية.

وبحسب جو بينغ، رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب، سينصب تركيز الشركة في المستقبل القريب على تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في الصناعات والتعاون مع شركائها لتقديم حلول خاصة بالسيناريوهات بهدف مساعدة الشركات على تنمية أعمالها ومساعدة الحكومات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية وإفادة جمهورها وتحسين الحوكمة الشاملة.

وخلال كلمة المؤتمر الافتتاحية، قال جو بينغ: “مع تحول المزيد والمزيد من الحكومات والشركات إلى التقنيات الرقمية وتبني الذكاء، سيشهد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات إمكانات هائلة للنمو. ونحن نتطلع إلى فتح فصل جديد من أطر التعاون مع شركائنا في هذا المجال”.