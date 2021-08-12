انطلاق فعاليات مسابقة “رايز للمواهب” بنسختها الرابعة

معتصم الرقاد

عمان- أعلن القائمون على مسابقة رايز للمواهب انطلاق فعالياتها لهذا العام، وهي أكبر مسابقة للمواهب على مستوى المملكة تهدف لتنمية المواهب الأردنية الشابة والاحتفاء بها بأبعاد فنية مختلفة، يتم تمويلها من الاتحاد الأوروبي في الأردن وبتنظيم من قبل هيئة المعاهد الثقافية الأوروبية في الأردن.

وتحتفل المسابقة بإقامة النسخة الرابعة خلال هذا العام بعد انطلاقها في المملكة العام 2018.

ومن خلال المسابقة، يتمكن الشباب الأردنيون الموهوبون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 29 سنة من التنافس منفردين أو ضمن مجموعات، للتعبير عن إبداعاتهم في حقول الثقافة المختلفة في واحدةٍ من أربع فئات وهي: الرقص، الغناء، الرسم، والموسيقا.

كما تضم المسابقة أربع شخصيات فنية وثقافية رائدة على مستوى المملكة بمجالات فئات المسابقة، تقرر كلجنة تحكيم الموهبة القادمة في كلٍ من هذه الفئات خلال نسخة المسابقة.

ويستقبل موقع المسابقة أكثر من 300 طلب اشتراك خلال كل نسخة من المسابقة، وتقوم لجنة التحكيم من خلال نظام التقييم الخاص بها بتصفية هذه الطلبات، لتشمل كل فئة 4 مواهب من كل فئة، حيث ستتنافس هذه المواهب أمام لجنة التحكيم ليخرج منها فائز واحد عن كل فئة، وسيتم تتويج الفائزين باللقب ودعمهم بجوائز وفرص وورشات عمل تساعدهم على تطوير مواهبهم وقدراتهم مما يعزز المكانة الثقافية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

منذ انطلاقها في العام 2018، استقبلت مسابقة رايز للمواهب الشباب والشابات الموهوبين في فئات الرقص، والغناء، والرسم، والموسيقا، ولاقت المسابقة قبولاً واسعاً من المجتمع الأردني مما مهد الطريق لدورات لاحقة منها، ليبدأ بث المسابقة خلال الدورة الثالثة العام 2020 على تلفزيون رؤيا بهدف الوصول لشرائح أوسع من المواهب والمشاهدين الشباب والشابات.

ويمكن للمهتمين في الإشتراك بالمسابقة تعبئة نموذج الإشتراك الخاص بالمسابقة، كما ويمكن متابعة مسابقة رايز للمواهب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.