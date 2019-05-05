انطلاق فعاليات معرض الاردن الدولي الاول للديكور والأثاث تموز المقبل

عمان- تنطلق في عمان فعاليات معرض الاردن الدولي الاول للديكور والأثاث بمشاركة 30 شركة خلال الفترة بين التاسع والعشرون من تموز المقبل وحتى الاول من اب المقبل وفق ما اعلن ممثل قطاع الصناعات الخشبية في غرفة صناعة الاردن المهندس سعد استيتية.

وقال استيتية خلال مؤتمر صحافي عقد مساء امس ان تنظيم المعرض يأتي بهدف التعريف بالصناعة الوطنية واظهر الجودة العالية التي تتمتع بها الشركات العاملة في مجال الصناعات الخشبية والأثاث والتصميم الداخلي.

وبحسب استيتية ينظم المعرض غرفة صناعة الاردن وجمعية منتجي ومصدري الاثاث اضافة الى مجموعة ايوب استيتية واخوانه وشركة الروائع لتنظيم المؤتمرات والمعارض.

وبين ان اقامة المعرض يأتي بالتزامن المعرض الدولي الثالث عشر لتكنولوجيا البناء والإنشاء والصناعات الهندسية الذي سيقام في معرض عمان الدولي والذي تشارك به كبرى شركات المقاولات والعقارات والاستشارات والصناعة المساندة لهذا القطاع والتي يتجاوز عددها 142 قطاع.

وأوضح أن المعرض يتضمن الصناعات الاردنية من الاثاث والصناعات الخشبية والديكور والأبواب والمطابخ وغيرها من الصناعات ذات العلاقة بجميع مكوناتها إضافة إلى تخصيص مساحة لأول خريجي الجامعات لعرض مشاريعهم وتنظيم لقاءات حوارية مع مهندسي الديكور.

وأكد استيتية ان المعرض يشكل فرص لتعرف الزوار على اكبر منصة تجارية ضمن مساحات عرض واسعة للشركات المشاركة والتي ستعكس مدى التطور الكبير الذي طرأ على هذا القطاع.

ولفت الى تنظيم ورش عمل ولقاءات ثنائية على هامش المعرض بين المشاركين والعارضين من القطاعات الاخرى اضافة الى تنظيم لقاءات عمل مع رجال الاعمال المدعوين من الدول العربية بمشاركة اكثر من 100 شخصية تعمل في هذا القطاع.

وبحسب استيتية يتضمن المعرض ايضا عرض منتجات لكبرى شركات التصميم والديكور والمطابخ والأثاث ومستلزمات الحدائق الامر الذي يمكن زائري المعرض استكشاف مجموعة واسعة من المنتجات والعينات التي تعكس تنوع كبير من التصاميم والصناعة الحديثة والكلاسيكية في هذا القطاع.