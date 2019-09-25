انطلاق فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب الخميس

عمان – تنطلق غداً الخميس فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمعرض عمان الدولي للكتاب للعام 2019 الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة في معرض عمان الدولي للسيارات على طريق المطار.

ويشارك في المعرض 350 دار نشر عربية وأجنبية من 22 دولة بعناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة، وتحل الجمهورية التونسية كضيف شرف لهذه الدورة التي تحتفي الأديب والشاعر الأردني أمجد ناصر الذي تم اختياره الشخصية الثقافية للمعرض الأديب والشاعر.

وقال رئيس اتحاد الناشرين ومدير المعرض فتحي البس: إن المعرض حافظ على شعار الدورة السابقة (القدس عاصمة فلسطين)، تأكيداً لموقف الأردن، قيادةً وشعباً، في رفض كل المخططات التي تستهدف هذه المدينة العربية، دعما للرعاية الهاشمية لمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

واضاف ان هذه الدورة اشتملت على برنامج ثقافي متميز، وحفلات توقيع كتب بمشاركة عدد من الأدباء والروائيين وبرامج وفعاليات يومية، وندوات فكرية، وقراءات قصصية للأطفال.

ويتضمن برنامج الافتتاح ليوم غد الخميس على كلمات ترحيبية لاتحاد الناشرين الأردنيين، واتحاد الناشرين العرب، وضيف شرف المعرض الجمهورية التونسية، وتكريم شخصية المعرض الثقافية الشاعر امجد ناصر. -(بترا)