انطلاق فعاليات ملتقى رم الاعلامي السياحي الاول بعنوان ” ليلتان مع جارة القمر “

احمد الرواشدة

العقبة – تنطلق غدا في منطقة الديسة فعاليات ملتقى رم الاعلامي السياحي الاول والذي جاء تحت عنوان “ليلتان مع جارة القمر ” بتنظيم من شركة خليج العقبة للاعلام وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبرعاية رئس السلطة نايف الفايز وبمشاركة عدد كبير من الفضائيات المحلية العربية والعالمية بهدف القاء الضوء على منتج رم السياحي.

وقال مدير الملتقى الصحفي الدكتور عبدالمهدي القطامين انه ولاول مرة في تاريخ منطقة رم والديسة يلتئم هذا الجمع الاعلامي المؤثر محليا وعربيا ودوليا في محاولة لالقاء الضوء على منتج رم السياحي ونقل صورة واقعية لطبيعة وتاريخ وموروث المنطقة التي تعود في تاريخها الى ست الاف سنة ما قبل المياد مر عليها العديد من الحضارات واستوطنتها شعوب كان لها اثرها في بناء الحضارة خاصة في عهد المملكة النبطية .

واكد ان تزايد السياحة المحلية والعالمية التي تاتي الى رم تعود الى تفرد المنطقة بتضاريس ندر وجودها عالميا فهي تجمع ما بين الصحراء والجبال الشاهقة والتلال الامر الذي دفع تجاه ان تكون المنطقة قبلة لهواة الطبيعة البكر ورياضة المغامرات اضافة الى ما تمتاز به المنطقة من سكون بعيدا عن ضجيج المدن والحياة المعاصرة .

واشار الى ان فكرة الملتقى قامت على دعوة الفضائيات المؤثرة لتنقل بالصوت والصورة طبيعة منتج رم السياحي وتتبع مسارات الحضارات التي مرت على المنطقة وكسف قصة الانسان والمكان في صراع البقاء خاصة وان رم باتت تحظى بعناية خاصة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والذي يقدمها دائما كمنتج سياحي فريد في كافة المحافل والمؤتمرات الدولية الخاصة بالبيئة وسياحتها وصناعة الافلام العالمية التي باتتت شكل موردا اقتصاديا مهما لاهل المنطقة الذين يعتمدون في جل دخلهم على ما توفره السياحة المحلية والعالمية .