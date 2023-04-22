انطلاق فعاليات مهرجان العقبة الدولي للتزلج على الماء اليوم

تنطلق فعاليات ثاني أيام عيد الفطر السعيد في مدينة العقبة، السبت بمهرجان العقبة الدولي للتزلج على الماء.

ويبدأ المهرجان عند الساعة الـ 5:30 عصرا بعرض مسرحية الحلم الأردني زعل وخضرة على مدرج ساحة الثورة العربية الكبرى يليها فعاليات سوق جار البحر التي تتضمن ألعابا ترفيهية واكروباتية وبازارا للمشغولات اليدوية والمنتوجات الغذائية المنزلية الشعبية وفرقة معان للفنون الشعبية وتختتم الفعاليات بحفلة غنائية للفنان الأردني سعد أبو تايه.

وأطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أول أيام العيد حملة (العقبة المعزب) امتدادا لحملة (الأردن المعزب) بهدف تعزيز روح المبادرة التشاركية مع المجتمع المحلي حيث تم التنسيق بين مديرية خدمات المدينة في مفوضية المدينة والإقليم وجميع المبادرات الشبابية والأجهزة الأمنية في العقبة للمشاركة في عملية الاستقبال والترحيب بالزوار خلال عطلة العيد.

وشارك نائب رئيس مجلس المفوضين حمزة الحاج حسن ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي باستقبال الزوار القادمين للاستجمام والاستمتاع بأجواء العقبة على المراكز الجمركية والمعابر الحدودية ووسط المدينة والمرافق الترفيهية، وقام المتطوعون بتوزيع حلوى العيد والقهوة وبروشورات فعاليات العيد على الزوار القادمين من محافظات المملكة.

رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز، دعا خلال جولة تفقدية يرافقه محافظ العقبة خالد الحجاج وأعضاء مجلس المفوضين لمركز خدمات المدينة أجهزة وكوادر السلطة إلى تقديم أفضل الخدمات لزوار العقبة وضيوفها خلال فترة عطلة العيد.

ورجح الفايز، أن تشهد العقبة إقبالاً كبيراً من قبل المصطافين لاعتدال الطقس فيها إضافة لإقامة العديد من الفعاليات الفنية والمسرحية والرياضات المائية والنشاطات الأخرى الخاصة بالأطفال والعائلات.

وأوعز إلى المعنيين بسرعة العمل الفوري لتنظيف منطقة الشاطئ الجنوبي، مشدداً على الرقابة الدائمة وضبط أي تصرفات من شأنها تلويث البيئة البحرية من خلال إلقاء مخلفات المهملات التي يتركها بعض المصطافين عبر الشواطئ عقب تنزههم دون أي وازع أو انتماء للمكان الذي يرتاده السائحون والعائلات.