انطلاق فعاليات مهرجان الفحيص بمشاركات أردنية وعربية الأحد

معتصم الرقاد

عمان– بحلة جديدة لهذا العام، تنطلق فعاليات مهرجان الفحيص الثامن والعشرين بعد غد، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتحت رعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ويستمر حتى السادس عشر من الشهر الحالي.

وقال نائب رئيس نادي الفحيص سامي سماوي “إن مهرجان الفحيص يتضمن، كما هي عادته، فعاليات فنية وغنائية وثقافية تقام في المنبر الثقافي، وفي أماكن مختلفة من موقع المهرجان، وكذلك هناك نصيب وافر من المشاركات الأردنية، التي تُقام على مسرح “القناطر” المجاور لمبنى بلدية الفحيص، إضافة للعديد من الفقرات والفعاليات المخصصة للأطفال”.

وأضاف السماوي “كما تخصص إدارة المهرجان معارض وأجنحة للشخصيات التي يتم اختيارها كل عام، وهي شخصيات لها تاريخها من رجالات الأردن في السياسة والفكر والأدب والعلوم، وستكون شخصية المهرجان لهذه الدورة، كايد المفلح العبيدات”.

وأيضا، ثمة أجنحة وأركان تراثية تعرض جوانب من الفلكلورين الأردني والعربي، ويستضيف المهرجان لهذا العام نجوماً عرباً من الصف الأول، أبرزهم من لبنان الفنانة نجوى كرم ومروان خوري وهادي خليل، ومن سورية الفنان حسين الديك، ومن تونس الفنانة يسرى محنوش، أما الفنانون الأردنيون المشاركون فهم: محمود سلطان، هيثم جريسات، وفرقة أوتوستراد الموسيقية، وعلى مسرح القناطر يشارك الفنان متعب الصقار، الفنانة ليندا حجازي، الفنان فؤاد راكان، الفنان يوسف كيوان، والفنان مصعب الخطيب.

ومن أركان المهرجان لهذه الدورة معرض مدينة المهرجان من الإسكندرية من مصر، ومعرض متحف كنيسة الروم الأرثوذكس، ومعرض حمزة عكروش للفنون، بيت حمزة بالتعاون مع الفنانة المصرية هبة صالح، ومعرض السمبوزيوم الدولي الأول للفنون بعنوان “الفحيص بريشتي”، ومعرض الفنانة ريما فرنسيس، والمطبخ الشعبي بالتعاون مع جمعية بيت التراث، الى جانب أسواق حرفية وتراثية.

وقال نائب مدير المهرجان سامي سماوي “إن هذا المهرجان يحمل رسالة وفكرا وثقافة وطنية تواجه الإرهاب، لأن رعاية الثقافة الجادة وحماية الحضارة وتاريخ الأردن يحتاجان الى جهود جبارة ودعم مالي متواصل، لهذا نتمنى على الجهات الحكومية التي تقدم دعما سنويا للمهرجان أن تتواصل في تقديم الدعم”.

وأشار سماوي إلى “أن رسالة المهرجان تتمثل في التركيز على حضارة الأردن وتاريخه، والمحافظة على التراث الأردني والاهتمام بالفن الإبداعي الأصيل، وبالعمل والحراك الثقافي الجاد، لهذا حاولنا هذا العام من خلال فعاليات المهرجان التركيز على الفن والفنان والتراث الأردني، وتسليط الضوء على الشخصيات الأردنية وعلاقتها بالمكان، وإبراز الحرف اليدوية التقليدية من خلال المساهمة في دعم تلك الحرف واستمرارها وتطويرها، لتحكي تراث أمتنا وحضارتنا”.

واستطاع مهرجان الفحيص الذي حمل شعار (الأردن تاريخ وحضارة) منذ انطلاقه العام 1990 أن يخلق حالة ثقافية وفنية راقية، إضافة الى تبني أركان رئيسية للشخصيات الوطنية الأردنية، وركن المدينة العربية، كما يستضيف المسرح الرئيسي أبرز نجوم كل من الفن الأردني والعربي.