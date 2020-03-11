انطلاق فعاليات مهرجان “المسرح المدرسي” الأحد المقبل

معتصم الرقاد

عمان- تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات مهرجان المسرح المدرسي ومسرحة المنهاج السادس في لواء ماركا وبتنظيم من رئيس قسم النشاطات رجاء أبو قمر، ومسؤول النشاط المسرحي ابراهيم الهدبان، وبتنظيم وتنسيق من المخرج عيسى الجراح.

وحول المهرجان قال المخرج الجراح، “في كل عام يتجدد لقاؤنا بكم في إبداعات جديدة مليئة بالفائدة والمعرفة لنخبركم أننا ما زلنا كما عهدتمونا نقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد، فما يزال لواء ماركا يتربع على عرش؛ الابداع والتميز، وما يزال في جعبته الكثير مما هو جديد ومفيد لسير العملية التربوية والتعليميه بحلّتها الجديدة والمنفردة للواء ماركا”. وبينت رئيس قسم النشاطات رجاء أبو قمر “ان النشاط المسرحي له دور كبير في اخراج المعلم من دور التلقين والطالب مستقبل فقط، فقد جعلت مسرحية المنهاج دورا كبيرا ومهما للطالب لاكتشاف إبداعاته وجعل الدرس أكثر متعة وتشويقا، وايصال المعلومة بطريقة جديدة وممتعة، فقد جعلت الطالب هو المحور الاساسي في عملية التعلم والتعليم فهو المكتشف والممثل والمحلل والناقد والباني لحضارة مليئة بالثورة التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم وبتطور أسرع من ذي قبل، فهذه الورشات تُعقد لإكساب المعلمين المتدربين مهارات جديدة تتضمن، لعب الادوار، وتعليم الفنون المسرحية والتمثيل والاخراج المسرحي، وأساسيات العمل المسرحي المتكامل، وتعليم المتدربين على كيفية تحويل النصوص الى مسرحيات متكاملة العناصر من شخوص وأزمنة وأحداث وأماكن”.

وقال مسؤول النشاط المسرحي ابراهيم الهدبان، “انعقاد مثل هذه الورشات تنمي مواهب المعلمين في توظيف الدراما في التعليم ونقل الاثر لزملائهم ولأبنائنا الطلبة لما لها أثر كبير وفائدة عظيمة في اكتشاف ابداعات وقدرات ومواهب ابنائنا الطلبة، وقد تم ترشيح 25 عملا مسرحيا من أصل 62 عملا مسرحيا لعرض مسرحياتهم في هذا المهرجان”.

وقد أُطلق على هذا المهرجان اسم دورة الكرامة الخالدة، تخليدا لذكرى معركة الكرامة والأعياد الوطنية التي يمر بها وطننا في هذه الفترة.

ويتكون فريق التحكيم من المخرج الاستاذ عيسى الجراح، والمخرج زيد خليل، والمخرج جمال جبريل، ومن فريق الإعلام المنظم للورشة هبه العدينات ونسرين يونس.

وسيتوج في هذا المهرجان الفائزون وسيكرمون بتسليمهم الشهادات التكريمة وجوائز للطلبة المشاركين بما تميز به عرضهم المسرحي من أجمل ديكور، وأفضل ممثل، وأفضل اخراج، وأفضل قصة وغيرها.

ويتقدم المخرج الجراح بالشكر للقائمين على هذا المهرجان ونشكر مدارس الخضر الحديثة متمثلة بالاستاذ يحيى صبرة لاستقبالهم وتبنيهم هذا المهرجان، ومع خالص أمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكل المشاركين.