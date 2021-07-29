انطلاق فعاليات مهرجان سبيل الحوريات الأول

صابرين الطعيمات

جرش- مندوبا عن محافظ جرش الدكتور فراس

أبو قاعود رعى مدير ثقافة جرش الدكتور عقله القادري يوم أمس افتتاح مهرجان سبيل الحوريات الأول، والذي أقامته مديرية ثقافة جرش في قاعة بلدية جرش، والذي سيستمر لمدة ثلاث أيام ويشارك فيه كوكبة من الشعراء الأردنين من محافظة جرش والمحافظات الأخرى.

وبين مدير ثقافة جرش الدكتور عقله القادري أن مهرجان سبيل الحوريات الأول يعبر عن الاعتراف بمكانة الشعراء في النفوس، وتكريماً للشعراء المبدعين ، على وجه الخصوص ممن تركوا بصماتهم في ذاكرة الوطن، وعبدوا للأجيال اللاحقة معالم الطريق، فكانوا قناديلا مضيئة. وأوضح أن مديرية الثقافة تهتم بهذه المهرجانات والمشاريع الثقافية التي تركز على الجوانب الثقافية والفكرية وتساهم في نشر ثقافة ووعي وفكر خاص بفئة الشعراء من أبناء محافظة جرش بشكل خاص، وتساهم كذلك في تشجيع وتطوير عمل مختلف الفعاليات الثقافية والمراكز في جرش ودعمها من خلال توزيع الأنشطة عليها.

وتضمنت القصائد الشعرية قصائد تتغنى بالوطن وقائد الوطن والمئوية الأردنية والجيش العربي والأجهزة الأمنية وقصائد شعرية متنوعة.

وكانت أولى القراءات باليوم الأول للشعراء: قيس قوقزه، وعائشة حطاب، ومحمد محاسنة، وميسسون النوباني وأخيرا الشاعر محمد محاسنة في قاعة بلدية جرش الكبرى.

وفي اليوم الثاني ستقام الفعاليات في قاعة أجيال جرش وفيها قراءات شعرية للشاعر محمود النبا والشاعرة هيام بردويل والشاعر أنمار محاسنة، والشاعرة مريم أبو عماره، وفي اليوم الأخير للمهرجان ستكون القراءات الشعرية للشاعر خالد القيسي والشاعر محمد القادري والشاعر عزت قوقزه وستقام في منتدى دير الليات الثقافي.

وأكد القادري أن الدعوة عامة لكافة الحضور وفق البروتوكول الطبي المعمول به حاليا حرصا على إقامة مختلف الفعاليات والأنشطة في بيئة صحية مناسبة.