انطلاق فعاليات مهرجان شبيب للثقافة والفنون في المكتبة الوطنية

انطلقت في دائرة المكتبة الوطنية مساء أمس الأربعاء 24/8/2022 فعاليات مهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون بدورته الثامنة والعشرين بافتتاح معرض “الهاشميون مسيرة عطاء وإنجاز الذي رعته الشريفة بدور بنت عبد الإله وبحضور مندوب مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ محمد شفيق ومدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أشرف العمريين.

وقالت الشريفة بدور إن ما يميز الدورة الـ28 للمهرجان هو أنها تأتي في غمرة احتفالاتنا المتواصلة وعبور الدولة الأردنية الحديثة إلى المئوية الثانية بعد أن احتفلنا بذكرى مرور مئة عام على تأسيسها خلال العام الماضي 2021

واشتمل المعرض على جناح لمعرض صور لمديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي بعنوان “الهاشميون مسيرة عطاء وانجاز”، وضم صوراً لجلالة الملك عبد الله الثاني، و25 لوحة، وعرضا بصريا على شاشة تستعرض مسيرة القوات المسلحة الأردنية وبطولات أبنائها البواسل، ودورها في تحقيق نهضة الأردن وتقدمه.

كما اشتمل المعرض على جناحين لمديرية الأمن العام؛ الأول لمنتجات نزلاء إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ضمت أعمالا وحرفا ومنتوجات يدوية وأشغال منسوجات وحياكة تميزت بالإتقان والإبداع الفني، أما الجناح الثاني لإدارة مكافحة المخدرات حيث ضم معروضات وبروشورات وبوسترات توعوية حول آفة المخدرات وعينات من المواد المخدرة

كما شاركت جامعتا الأميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة إربد الأهلية في المعرض من خلال عرض ما تقدمه الجامعتين وأبرز ما حققتاه من تطور وإنجازات .