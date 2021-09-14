انطلاق فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الثالث بالكرك

هشال العضايله

الكرك- بدأت في الكرك اليوم فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الثالث الذي تنظمة مديرية ثقافة الكرك تحت عنوان ” القدس والكرك توأمان”.

ورعى افتتاح فعاليات المهرجان مندوبا عن وزير الثقافة الأمين العام هزاع البراري بحضور محافظ الكرك محمد الفايز.

واكد البراري على اهمية المهرجان في عوده الحياه الثقافية بعد جائحة كورونا. مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم ثقافة الكرك في تطوير الحياه الثقافيه بالمحافظة.

والقى الكتور جزاء المصاروه والدكتور حسين محادين كلمات في افتتاح المهرجان.

والقى كل من الشعراء زياد خداش وعبدالحكيم ابو جاموس من فلسطين وحكمت النوايسه وجمانه الطراونه وخالد ختاتنه ونزيه قسوس قصائد شعريه في اليوم الأول من فعاليات المهرجان.