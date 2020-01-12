انطلاق مسابقة “مٌقرئ ومُنشد جامعة الشرق الأوسط”

عمان-الغد- نظمت كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الأوسط مسابقة ( مُقرئ ومُنشد الجامعة) بحضور لجنة التحكيم، مصطفى مطير، محمد يوسف وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة الدكتور محمد العرمان إلى أهمية هذه المسابقة التي تُعقد لأول مرة والتي تهدف إلى الاهتمام بالقرآن الكريم وترتيله وتحسين أداء الطلبة في مهارة القراءة، وبث روح التنافس والمثابرة في تحصيل العلم وما هو مفيد لهم في دينهم.

وأضاف أن هذا النوع من المسابقات يعود بالفائدة على المشاركين والطلبة في تنمية قدراتهم اللغوية وإلى ضرورة تشكيل فرق إنشادية تمثل الجامعة في المسابقات المختلفة محليا ودوليا.

وفي نهاية المسابقة حصد الطالب فراس تركية من كلية الهندسة على جائزة مقرئ الجامعة، فيما أحرز الطالب نهرو حكمت من كلية تكنولوجيا المعلومات على جائزة منشد الجامعة، وكان لهذه المسابقة الأثر في زرع شعور الطمأنينة والاستقرار النفسي لدى الحضور.