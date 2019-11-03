انطلاق مسيرة المناخ من رحاب “جامعة الشرق الأوسط”

عمان- انطلقت من جامعة الشرق الأوسط، برعاية وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان، مسيرة المناخ 4 بعنوان (الإجراء الأخضر المستدام)، التي تنفذها جمعية الجيل الأخضر بشراكة استراتيجية مع الجامعة.

وحضر حفل الانطلاق مندوبا عن الوزير، خالد مصطفى مدير مديرية شباب العاصمة، ومساعد رئيس الجامعة الدكتور سليم شريف، والدكتور ضياء الروسان رئيس جمعية الجيل الأخضر، ومجموعة من المشاركين البالغ عددهم 60 مشاركا.

ورحب الدكتور سليم شريف، خلال كلمته، بالحضور في رحاب جامعة الشرق الأوسط، معربا عن اعتزاز وفخر الجامعة بهذه الشراكة الاستراتيجية.

وأشار الى حرص الجامعة على دعم النشاطات الشبابية والإنسانية الهادفة، كونها تنعكس على خدمة المجتمع، وهو الدور الذي يتماشى مع سياسة الجامعة وتوجهاتها وخططها.

وأشاد مندوب راعي الحفل بالجهود المبذولة من جامعة الشرق الأوسط وجمعية الجيل الأخضر مع الجهات المعنية والمنظمة لإنجاح المسيرة، لافتا الى أهمية المحافظة على البيئة، خصوصا أننا في الأردن نعاني من تبعات التغير المناخي على مستويات عدة.

وشكر الدكتور ضياء الروسان رئيس جمعية الجيل الأخضر، جامعة الشرق الأوسط على استضافتها انطلاقة المسيرة وشراكتها الاستراتيجية مع الجمعية في هذه المسيرة، مشيدا بالدور الذي تلعبه الجامعة في تبني النشاطات اللامنهجية الداعمة للمجتمع المحلي.

وأكد ضرورة التصدي للتغير المناخي كونه يشكل تهديدا قويا لنا ويصنع معركة على أجيال الحاضر أن تخوضها.

وانطلقت المسيرة من حرم الجامعة، بمشاركة 60 من طلبة الجامعات وهواة رياضة المشي والشباب، ويتجه المشاركون عبر طريق مادبا- الموجب والكرك والطفيلة ومعان من خلال الطريق الملوكي وصولاً إلى العقبة؛ حيث تختتم المسيرة عند قلعة العقبة بالتزامن مع مؤتمر الأطراف للمناخ المنوي إقامته في تشيلي.

وتخلل حفل الانطلاق عرض تمثيلي معبر قدمته فرقة “ري لايف” تناول أهمية الحفاظ على البيئة وتأثير التغير المناخي عليها.

وتأتي الشراكة الاستراتيجية لجامعة الشرق الأوسط في هذه المسيرة، في إطار استراتيجية الجامعة في إشراك الطلبة في القضايا البيئية ودعم مؤسسات المجتمع المحلي وأنشطتها وبرامجها.