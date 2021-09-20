انطلاق مشروع تدريب وتشغيل الأردنيين في القطاع الزراعي

عمان-الغد- اعلن وزير الزراعة خالد الحنيفات بدا تدريب وتشغيل الاردنيين في القطاع الزراعي اعتبارا من صباح اليوم والذي تنفذه

وزارة الزراعة ووزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب والذي ياتي تماشيا مع الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا وآثاره السلبية

وبين الحنيفات انه وانطلاقا من مبدأ تعزيز الشراكة بين الفرقاء بصورة تتكامل فيه أدوارها لتحقيق المنفعة العامة للمجتمع وتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير فرص التدريب المهني و التقني للشباب الأردني وتشغيلهم بصورة لائقة بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات القطاع الزراعي وما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد البشرية وتوفير العمالة الزراعية المجاهرة والمدربة للقطاع الزراعي

وبين م. علي ابونقطة رئيس اللجنة الفنيه ان المشروع يهدف الى تدريب 3700 شاب وشابة من المتعطلين عن العمل من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والمهنيين حيث تم استهداف تدريب 100 طبيب بيطري في برنامج الخدمات البيطرية، 500 مهندس زراعي في برامج تأسيس المزارع المحمية والمزارع الشجرة وتصميم شبكات الري والزراعات المائية (الاكوابونيك والهيدروبونيك)، 3100 مهني في البرامج التالية مزارع النخيل ومزارع الفطر، الخضروات المحمية، الصناعات الغذائية، عامل قطف ازهار وتدريج الازهار، التعبئة والتغليف، الزراعة المائية (زراعة بدون تربة)، بستنة عام وتربية الأسماك وتربية الابقار وتربية الدواجن.واشار ابونقطة انه قد تقدم على المنصة التي اعلنت عنها الوزاره 21654 شاب وشاب موزعين على النحو التالي 1993 مهندس و73 طبيب و 19585 تقدموا للبرامج المهنية

حيث تم اعتماد الأسس التالية للاختيار

ان لا يكون المتقدم لديه رقم اشتراك ضمان متصل

ان يكون العمر بين 18 و 35 عام

ان يتم اختيار فرد واحد من العائلة فقط

وتعطى الأولوية للمهندس حديث التخرج والمهنيين حسب العمر تنازليا

تم توزيع المتدربين على القاعات التدريبية وكذلك المدربين اصحاب الاختصاص.