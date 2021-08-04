انطلاق معسكرات شبابية في جرش بالتعاون مع مديرية الأمن العام

صابرين الطعيمات

جرش- انطلق معسكر “سواعد الإنقاذ ذكور” في مديرية شباب جرش وجاهيا بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وبمشاركة 15 شابا ضمن الفئة العمرية 15_17عاما.

وأكد مدير شباب جرش احمد الحسن أهمية المعسكرات في استثمار أوقات فراغ الشباب وتمكينهم في مجال الإسعاف والإنقاذ وإدارة الأزمات والمساهمة في تحمل المسؤولية والاعتماد على الذات.

من جهة أخرى انطلق في مركز شابات بليلا معسكر الأمن والسلامة الوطنية عبر تطبيق زووم بمشاركة 25 شابة ضمن الفئة العمرية 18_24 عاما. ويهدف المعسكر الى رفع مستوى الوعي الأمني لدى الشباب وتحفيزهم على المساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي بالشراكة مع جهاز الأمن العام.

فيما انطلق معسكر الكشافة والمرشدات والعمل التطوعي في مركز شباب وشابات الجزازة بمشاركة 15شابة ضمن الفئة العمرية 15_17 عاما، ويهدف المعسكر الى تجذير قيم العمل التطوعي لدى الشباب، وأثره على الشباب أنفسهم وعلى مجتمعهم ووطنهم، والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.