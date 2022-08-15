انطلاق معسكر التأهيل لسوق العمل في الكرك

انطلقت فعاليات معسكر مديرية شباب محافظة الكرك، اليوم الاثنين، تحت عنوان “تأهيل الشباب لسوق العمل والتدريب المهني” بمشاركة 33 شابا ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما.

وقالت مديرة الإعلام والاتصال في المديرية، الدكتورة ثروت المعاقبة، إن المعسكر يهدف إلى تمكين الشباب بالمهارات اللازمة من أجل تأهيلهم لدخول سوق العمل بكفاءة، والتعرف على مسارات ومتطلبات سوق العمل، وتوجيه الشباب نحو التدريب المهني والفرص المتاحة في هذا المجال.

من جهته، أكد مشرف المعسكر محمد الليمون، أن المعسكر تضمن زيارة ميدانية لمؤسسة التدريب المهني، ومحاضرات توعوية، وتدريبا عمليا بهدف تأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل.-(بترا)