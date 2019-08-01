انطلاق معسكر وبطولة لناشئي الجولف في آيلة

عمان – الغد – تبدأ عند الساعة 8:00 من صباح يوم غد الجمعة، على ملاعب شركة واحة ايلة للجولف، فعاليات المعسكر التدريبي لناشئين الجولف، الى جانب اقامة بطولة تنشيطية، بمشاركة واسعة من مجموعة من الفئات العمرية للذكور والاناث.

ويهدف الاتحاد من إقامة مثل هذه البطولات، الى منح الوجوه الشابة مزيدا من فرص الاحتكاك في أجواء تنافسية على ملاعب بمواصفات عالمية، كذاك فتح الباب للراغبين في التعرف على رياضة الجولف والانضمام الى التمارين المستمرة، والتي يشرف عليها المدير الفني للمنتخب العراقي عامر الحسن.

وكان اتحاد اللعبة قد شكل لجنة لتنظيم البطولة، وذلك للاشراف على سير منافسات التدريبات والبطولة، وقدمت شركة واحة ايلة للتطوير (الشريك الاستراتيجي للاتحاد) جميع اشكال الدعم من النقل والملاعب، في ما قدم فندق حياة ريجنسي الإقامة للمشاركين.

ويشار الى ان البرنامج يعد باكورة انطلاقة برنامج الشراكة الذي وقع الاسبوع الماضي بين الاتحاد الأردني للجولف وشركة واحة أيلة للتطوير، في غاية توسعة قاعدة انتشار اللعبة على المستوى المحلي، وبما يعزز تشكل نواة المنتخب الوطني للجولف بفئاته المختلفة.

وسيكون اليوم الأول بمثابة يوم تدريبي على فترتين صباحية ومسائية، فيما ستقام البطولة في اليوم الثاني، حيث قرر الاتحاد إقامة اكثر من بطولة مماثلة قبل بدء العام الدراسي للطلاب.

الجدير ذكره، ان الاتحاد كان قد اطلق مشروع جولف المدراس، حيث تم تدريب حوالي 1500 طالب وطالبة في البرنامج، والذي من المتوقع ان يجني ثماره في السنوات القادمة.